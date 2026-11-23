El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que actualmente tiene 119 mil 430 Documentos Personales de Identificación (DPI) pendientes de ser entregados a ciudadanos en distintos puntos del país, por lo que hizo un llamado a las personas que realizaron el trámite para que se acerquen a recogerlos.
De acuerdo con los datos de la institución, el departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de documentos disponibles, con un total de 52 mil 66 DPI listos para su entrega.
En segundo lugar se encuentra Alta Verapaz, con 7 mil 314 documentos pendientes, seguido de Escuintla, que registra 6 mil 849. También figuran Huehuetenango, con 6 mil 570, y San Marcos, con 6 mil 230 identificaciones que todavía no han sido recogidas por sus titulares.
Renap hace llamado
Estas cinco jurisdicciones reúnen una parte importante de los documentos que permanecen en las oficinas del Renap, aunque la disponibilidad se extiende a los demás departamentos del territorio nacional.
Ante esta situación, la institución pidió a los ciudadanos que ya solicitaron la emisión de su DPI y todavía no cuentan con el documento físico que verifiquen su trámite y acudan a recogerlo.
La entrega debe realizarse en la oficina donde gestionaron el documento o en la sede que seleccionaron al momento de solicitar el servicio.
? ? El RENAP hace un llamado a los ciudadanos que realizaron su trámite y aún no han recogido su DPI, para que se acerquen a la oficina donde lo gestionaron o donde solicitaron la entrega. ?? En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala... ¡Su gente!— RENAP GUATEMALA (@renapgt) November 23, 2026
El DPI es el documento oficial que permite identificar a los guatemaltecos y es necesario para realizar diferentes gestiones y trámites, por lo que contar con él resulta importante para acceder a distintos servicios.
Con este llamado, el Renap busca que los ciudadanos completen el proceso de obtención de su identificación y eviten que los documentos permanezcan sin ser reclamados en las distintas oficinas registrales del país.