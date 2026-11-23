Christian Nodal anunció su retiro temporal de los escenarios mexicanos tras dar un concierto en Mérida, Yucatán.
El mensaje llegó un día después de presentarse en la Feria Yucatán Xmatkuil y en medio de tensiones familiares, marcando el final de su gira por México "hasta nuevo aviso".
Desde su cuenta de Instagram, Christian Nodal agradeció al público yucateco y compartió:
"Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo", acompañando una fotografía tras la presentación.
Esta pausa ocurre mientras enfrenta una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien mantiene el control de las marcas asociadas al nombre artístico de Christian Nodal.
El registro de la marca "CN CHRISTIAN NODAL" está vigente hasta abril de 2036, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El contrato con la agencia familiar JG Music sigue pactado hasta 2035. Su ruptura anticipada costaría varios millones de dólares en indemnizaciones.
Durante un concierto en Querétaro, Nodal compartió públicamente las dificultades con su padre: "Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido".
Seguirá buscando una solución
Buscando operar independientemente, Nodal gestionó el registro de una denominación alternativa a través de GSyM Legal en abril de 2026, bajo el nombre Christian Jesús González Nodal. Este trámite enfrenta una oposición formal del Grupo Forajido, que alega derechos previos sobre una marca similar.
El conflicto se extiende en lo legal: Universal Music presentó una denuncia penal federal contra los padres de Nodal por presunto fraude procesal, debido a supuestas irregularidades en contratos y certificaciones relacionadas con los primeros tres álbumes del artista.
En lo personal, Christian Nodal mostró cercanía con la familia Aguilar. Se tatuó en la mano el fierro de herrar de El Soyate, la hacienda de los Aguilar, en reemplazo de un tatuaje anterior. Pepe Aguilar, su suegro, se refirió a este símbolo como "mi batisenal" y aseguró que representa una tradición familiar.
Durante un evento en Aguascalientes, Pepe Aguilar elogió a su yerno, calificándolo como "uno de los artistas más cabrones" en la música mexicana. Christian Nodal también manifestó su orgullo por pertenecer a la familia Aguilar:
"Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche".