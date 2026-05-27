Hija de Pepe Aguilar expulsada por intento de agresión

En medio de una nueva controversia, la familia Aguilar se coloca nuevamente bajo los reflectores tras las declaraciones que circulan en redes sociales sobre Aneliz Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar.
Fuentes señalan que Aneliz habría sido expulsada de una universidad en Londres debido a un altercado que detonó un conflicto interno y la ausencia a clases durante varios días.
Hasta el momento, la familia Aguilar no ha hecho comentarios públicos para confirmar o negar la información.
La noticia tomó fuerza luego de que el periodista Javier Ceriani expusiera, a través de transmisiones en vivo, que una fuente cercana a la familia le compartió detalles sobre la supuesta situación de la hija de Pepe Aguilar en Inglaterra.
Según Ceriani, el incidente se originó por un conflicto entre Aneliz y una de sus compañeras de habitación dentro del campus universitario.
La versión relatada señala que Aneliz estuvo ausente por tres días después de un momento tenso con su compañera y con autoridades escolares. El problema, de acuerdo con los rumores, escaló rápidamente y habría terminado en una solicitud formal de expulsión. Esta información no cuenta con respaldo oficial y sólo circula a partir de los dichos del periodista.
Detalles del supuesto altercado
Diversos testigos, según la narrativa recogida por Ceriani, aseguran que la hija de Pepe Aguilar reaccionó de manera brusca contra su compañera de cuarto, en un enfrentamiento que llevó a que las pertenencias de la joven fueran lanzadas por la ventana del dormitorio.
"No fue a las clases y a la roommate le tiró todas sus cosas por la ventana. Le quiso tirar a ella, a la chica, por eso la corrieron", se escucha en el fragmento difundido por Ceriani.
A raíz de estos eventos, la universidad habría tomado la determinación inmediata de expulsar a Aneliz Aguilar. También se dijo que, tras esa decisión, Pepe Aguilar y su esposa viajaron hasta Londres para recoger a su hija.
Hasta el momento ninguna fuente oficial ni miembros de la familia Aguilar se han pronunciado respecto a los rumores. El caso toma notoriedad porque, a diferencia de sus hermanos, Aneliz Aguilar suele mantener un perfil reservado, alejándose del foco mediático.
Sin embargo, el creciente interés del público por la familia ha magnificado la polémica, viralizándose en redes sociales y generando comentarios encontrados entre seguidores y detractores.