Ariana Grande vuelve al escenario y preocupa por su físico

Ariana Grande volvió al centro de la conversación pública tras el inicio de su esperado Eternal Sunshine Tour en el Oakland Arena, un evento que dejó a la audiencia entre aplausos y cuestionamientos sobre su estado físico.
La cantante generó una ola de comentarios en redes sociales después de que su esbelta figura captara la atención durante su presentación, eclipsando en parte el éxito de la producción musical y su potencia vocal.
En plataformas como TikTok, los usuarios viralizaron clips de su interpretación de "Thank U, Next", acumulando millones de visualizaciones y mensajes.
La coreografía se percibió "muy baja en energía" según algunos seguidores, quienes señalaron que los movimientos sugerían un esfuerzo físico significativo para Ariana Grande.
Su vestuario, cuidadosamente elegido por el estilista Law Roach, incluyó un vestido negro ceñido con incrustaciones de diamantes que dejó al descubierto hombros, clavículas y pecho, intensificando el debate sobre su salud física.
A pesar del impecable desempeño vocal sobre el escenario, el cambio físico de Ariana Grande generó preocupación. Los internautas comenzaron a preguntarse si la demanda física de una gira con más de 35 fechas consecutivas podría afectar su bienestar.
Las opiniones se dividieron rápidamente: algunos usuarios sugirieron que la joven cantante requería atención médica ante la visible pérdida de peso, mientras que otros abogaron por respetar su privacidad.
El club oficial de fans, conocidos como Arianators, defendió fuertemente a la artista, señalando que el escrutinio sobre su cuerpo constituye una forma de body shaming.
Un tour exclusivo fuera de Latinoamérica
Por otro lado, se confirmó que el Eternal Sunshine Tour no llegará a México ni a ningún país de América Latina. La gira contempla 41 conciertos exclusivos en Estados Unidos, Canadá y varias ciudades europeas, sin planes oficiales de expansión hacia el sur del continente.
Esta noticia decepcionó a los admiradores latinoamericanos que esperaban poder disfrutar en vivo del regreso a los escenarios de la estrella, luego de un tiempo alejada de grandes giras.
Ariana Grande continúa enfrentando el desafío de brillar sobre el escenario mientras responde a los debates que rodean su imagen.
La artista se mantiene firme en su mensaje para que la conversación gire en torno a su música, su proceso personal y el respeto hacia su individualidad y bienestar.
Ariana Grande lanzó su más reciente éxito "Hate that i made you love me" hace nueve días y esto fue una sola cosa para sus "arianators" —fanáticos de Grande—: su regreso a la música con una nueva era con la que la artista de 32 años de edad mostrará su lado más maduro y humano tras haber vivido su primer divorcio en 2019.