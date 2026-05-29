 Tiktoker se mete a nadar en la Fontana di Trevi
Viral

Tiktoker se mete a nadar en la Fontana di Trevi para ganar fama y recibe duro castigo

La arriesgada acción de una turista en la Fontana di Trevi que terminó en un duro castigo.

Compartir:
Turista rompe las reglas en la Fontana di Trevi., Captura de pantalla video de TikTok.
Turista rompe las reglas en la Fontana di Trevi. / FOTO: Captura de pantalla video de TikTok.

Un video viral grabado en Roma, Italia, ha generado indignación en redes sociales luego de mostrar a una tiktoker de Paraguay ingresando y nadando dentro de la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Italia.

Las imágenes muestran a la turista, identificada como Fabiana Hernández, saltando al interior de la histórica fuente mientras era grabada por su esposo. La escena ocurrió frente a decenas de visitantes que observaban con sorpresa cómo la mujer permanecía dentro del monumento pese a las restricciones que prohíben el acceso al agua.

Vestida con una blusa roja y lentes de sol, la creadora de contenido fue captada nadando en la fuente barroca diseñada por Nicola Salvi, considerada una de las principales atracciones turísticas de la capital italiana.

La situación no tardó en llamar la atención de los cuerpos de seguridad que resguardan el lugar. Agentes y personal de vigilancia se acercaron al sitio para obligarla a salir del monumento y evitar posibles daños a la estructura histórica.

Mujer recibe sanción 

De acuerdo con medios internacionales, la turista intentó justificar su conducta argumentando que las altas temperaturas registradas en Roma la llevaron a ingresar al agua. Durante los últimos días, la ciudad ha enfrentado una intensa ola de calor con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados.

Sin embargo, las autoridades italianas mantienen estrictas normas para proteger su patrimonio histórico y cultural. Tras ser retirada del lugar, la mujer recibió una multa de 500 euros, equivalente a aproximadamente Q5 mil.

Además de la sanción económica, las autoridades analizan imponerle una prohibición permanente para ingresar nuevamente a la Fontana di Trevi.

El incidente ocurre apenas días después de otro caso similar registrado en el mismo monumento, situación que ha llevado a las autoridades locales a evaluar medidas más estrictas para controlar el comportamiento de los visitantes.

Video causa indignación al mostrar a turista nadando en la Fontana di Trevi en Roma

Las graves consecuencias que enfrenta el turista que se lanzó a la Fontana di Trevi.

En Portada

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes socialest
Viral

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes sociales

06:03 AM, Mayo 29
Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacíficot
Nacionales

Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacífico

06:34 AM, Mayo 29
Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casost
Nacionales

Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos

07:44 AM, Mayo 29
Atleti niega haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarezt
Deportes

Atleti niega haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarez

08:57 AM, Mayo 29
Conmebol Libertadores: ¡Otro fracaso para Boca Juniors! t
Deportes

Conmebol Libertadores: ¡Otro fracaso para Boca Juniors!

08:43 AM, Mayo 29

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal Madridredes socialesLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar