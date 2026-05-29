Tiktoker se mete a nadar en la Fontana di Trevi

Un video viral grabado en Roma, Italia, ha generado indignación en redes sociales luego de mostrar a una tiktoker de Paraguay ingresando y nadando dentro de la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Italia.
Las imágenes muestran a la turista, identificada como Fabiana Hernández, saltando al interior de la histórica fuente mientras era grabada por su esposo. La escena ocurrió frente a decenas de visitantes que observaban con sorpresa cómo la mujer permanecía dentro del monumento pese a las restricciones que prohíben el acceso al agua.
Vestida con una blusa roja y lentes de sol, la creadora de contenido fue captada nadando en la fuente barroca diseñada por Nicola Salvi, considerada una de las principales atracciones turísticas de la capital italiana.
La situación no tardó en llamar la atención de los cuerpos de seguridad que resguardan el lugar. Agentes y personal de vigilancia se acercaron al sitio para obligarla a salir del monumento y evitar posibles daños a la estructura histórica.
Mujer recibe sanción
De acuerdo con medios internacionales, la turista intentó justificar su conducta argumentando que las altas temperaturas registradas en Roma la llevaron a ingresar al agua. Durante los últimos días, la ciudad ha enfrentado una intensa ola de calor con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados.
Sin embargo, las autoridades italianas mantienen estrictas normas para proteger su patrimonio histórico y cultural. Tras ser retirada del lugar, la mujer recibió una multa de 500 euros, equivalente a aproximadamente Q5 mil.
Además de la sanción económica, las autoridades analizan imponerle una prohibición permanente para ingresar nuevamente a la Fontana di Trevi.
El incidente ocurre apenas días después de otro caso similar registrado en el mismo monumento, situación que ha llevado a las autoridades locales a evaluar medidas más estrictas para controlar el comportamiento de los visitantes.