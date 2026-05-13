 Turista nadando en la Fontana di Trevi en Roma
Viral

Video causa indignación al mostrar a turista nadando en la Fontana di Trevi en Roma

Las graves consecuencias que enfrenta el turista que se lanzó a la Fontana di Trevi.

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Turista se lanza a la Fontana di Trevi., Captura de pantalla video de X.
Turista se lanza a la Fontana di Trevi. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre miles de usuarios luego de mostrar el momento en que un turista se lanzó al agua y comenzó a nadar dentro de la emblemática Fontana di Trevi, uno de los monumentos más visitados de Roma, Italia.

El incidente ocurrió frente a decenas de visitantes y fue grabado por personas que se encontraban en el lugar. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de críticas contra el hombre por poner en riesgo uno de los patrimonios históricos más importantes de Italia.

Como se observa en el video, el turista corrió desde uno de los extremos de la fuente y se lanzó al agua como si se tratara de una piscina. Tras el clavado, comenzó a nadar dentro del monumento e incluso intentó cruzarlo mientras turistas observaban sorprendidos la escena.

Elementos de la policía de Roma reaccionaron rápidamente y rodearon la fuente para interceptar al visitante antes de retirarlo del agua.

Sanción contra el turista 

De acuerdo con medios italianos, el hombre fue sancionado con una multa de 500 euros. Además, las autoridades analizan imponerle un "Daspo urbano", una medida que podría prohibirle el acceso de por vida a zonas turísticas específicas de la ciudad.

La Fontana di Trevi es uno de los lugares más visitados de la capital italiana, solo detrás del Coliseo Romano, y diariamente recibe miles de turistas de todo el mundo.

Por esa razón, las autoridades mantienen estrictas restricciones para proteger el monumento histórico. Está completamente prohibido ingresar al agua, incluso para quienes únicamente introduzcan las manos o los pies.

Autoridades italianas señalaron que los controles buscan evitar daños al patrimonio cultural y mantener el orden en sitios con alta afluencia turística.

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