 Video de operativo policial contra robacarros en zona 19
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Persecución y disparos: video muestra operativo policial contra presuntos robacarros en zona 19

Persecución y balacera en zona 19 deja un capturado, dos picops robados recuperados y una mujer herida de bala.

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Persecución policial que terminó con captura de presunto robacarros en zona 19., PNC.
Persecución policial que terminó con captura de presunto robacarros en zona 19. / FOTO: PNC.

En redes sociales circula un video que muestra una intensa persecución protagonizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual terminó con la captura de un presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos y la recuperación de dos picops con reporte de robo.

Las imágenes fueron captadas por un automovilista que llevaba una cámara instalada en su vehículo mientras transitaba por la colonia La Florida, zona 19. En el video se observa cómo dos agentes motorizados de la PNC persiguen a los tripulantes de un picop blanco por varias calles del sector.

Durante la grabación también se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego mientras los sospechosos intentan escapar de las autoridades.

Capturan a presunto robacarros 

De acuerdo con el informe policial, la rápida reacción de agentes de la comisaría 16 permitió interceptar a Leiser "N", de 25 años, quien conducía un picop Toyota Hilux blanco, modelo 2024, con placas P-391KLL.

Tras verificar el número de chasis y motor, investigadores establecieron que el vehículo había sido robado el pasado 11 de mayo en la colonia Carabanchel, zona 11, por hombres armados. Según las autoridades, las placas originales del automotor corresponden a P-940KVG.

La PNC detalló que el ahora capturado era custodiado por otros dos individuos que se movilizaban en otro picop Toyota Hilux rojo, modelo 2020, con placas P-376KLV. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los sujetos escaparon del lugar y abandonaron el vehículo, el cual también tenía reporte de robo desde el pasado 11 de mayo en la colonia La Brigada, zona 7.

Las autoridades indicaron que dichas placas pertenecen a otro automotor y que las originales son P-779KVM.

Mujer herida por arma de fuego 

Durante el operativo, agentes de la PNC también auxiliaron a una mujer de 29 años que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Según las primeras investigaciones, se presume que los individuos que lograron darse a la fuga estarían involucrados en el ataque armado contra la mujer, por lo que las diligencias continúan para dar con su paradero.

Las autoridades sospechan que el detenido y los otros sujetos forman parte de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de la ciudad capital.

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