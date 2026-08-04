 Erupción del volcán Fuego ha afectado a unas 29 mil personas
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Erupción del volcán de Fuego deja 29 mil afectados y mantiene en alerta a tres departamentos

Las autoridades mantienen alerta roja en comunidades cercanas ante el riesgo de lahares por las lluvias previstas.

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Personas descansan tras ser evacuadas este martes, 4 de agosto, en Alotenango, Sacatepéquez, debido a la actividad del volcán de Fuego., EFE
Personas descansan tras ser evacuadas este martes, 4 de agosto, en Alotenango, Sacatepéquez, debido a la actividad del volcán de Fuego. / FOTO: EFE
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La nueva erupción del volcán de Fuego ha dejado cerca de 29 mil personas afectadas y otras 1 mil 400 evacuadas y albergadas dijeron este martes las autoridades, que están alertas ante la posibilidad de deslaves violentos de lodo y rocas incandescentes en las próximas horas debido la previsión de lluvias en la cadena volcánica.

El volcán, situado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca, "está en su fase explosiva, más crítica, con flujos piroclásticos que alcanzan un recorrido de hasta siete kilómetros", dijo el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

El volcán de Fuego comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva que se ha ido en incremento con magma, columnas de gas y la caída de cenizas, estas últimas con una dispersión a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección al sur y suroeste del cono volcánico, según los últimos reportes.

Ahora, se prevé que la actividad del volcán, de 3 mil 763 metros de altura y el más activo de Centroamérica, podría durar otras 72 horas.

Además, las autoridades advierten que el riesgo en la zona volcánica podría complicarse en las próximas horas debido al ingreso de dos nuevas ondas del este que provocarán lluvias en la cadena volcánica, lo que podría desencadenar violentos lahares o correntadas de lodo y rocas incandescentes a través de barrancas.

Conred activa respuesta para afectados

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, detalló en una conferencia de prensa que la emergencia impacta de forma directa a 18 comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

En esas zonas cercanas al volcán, se elevaron los niveles de alerta de naranja a roja para evacuar las familias en riesgo hacia los cinco refugios habilitados por las municipalidades.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases presenciales en las comunidades más cercanas al volcán, mientras que el Ministerio de Comunicaciones mantiene cerrada la ruta nacional que atraviesa varias poblaciones en las faldas de la estructura volcánica, para priorizar el paso de los equipos de rescate y evitar desgracias personales.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

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