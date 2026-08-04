 Evacuación por erupción del Volcán de Fuego: Detalles
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Erupción del volcán de Fuego: Evacúan a habitantes de comunidades cercanas

Los cuerpos de socorro apoyan en el retiro preventivo de las familias para reducir riesgos.

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Proceso de evacuación de habitantes por erupción del volcán de Fuego., Conred
Proceso de evacuación de habitantes por erupción del volcán de Fuego. / FOTO: Conred
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Las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron este martes, 4 de agosto, al menos dos aldeas por el aumento de la actividad del volcán de Fuego, ubicado en el centro del país, el cual se encuentra en una nueva fase eruptiva.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló a periodistas que las aldeas evacuadas son El Porvenir y Las Lajitas, que se encuentran en las faldas del coloso.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la institución, explicó que el volcán de Fuego continúa mostrando incremento en su actividad y la emisión de ceniza que se disperza en comunidades aledañas. Por ello, aseguró que se declaró alerta anaranjada institucional y el sistema Cored continúa activo.

"Se hizo el despliegue y posicionamiento de los equipos de intervención estratégica en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez para fortalecer la capacidad institucional en el territorio y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera presentarse", explicó.

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Evacuación de familias de áreas aledañas al volcán de Fuego el lunes, 3 de agosto de 2026. - Bomberos Voluntarios

La funcionaria agregó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades locales dando acompañamiento también a la declaración de alerta anaranjada a nivel de departamentos y municipios, se realiza el monitoreo constante de la actividad volcánica y se recomendó la autoevacuación.

Asimismo, compartió que se habilitó un albergue en el salón municipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, para 200 personas, y también se cuenta con albergues en apresto en el departamento de Escuintla para garantizar espacios seguros y la asistencia necesaria para las personas evacuadas.

"Ante la actividad que se registra se hace llamado a la población residente en comunidades cercanas a atender las recomendaciones que se realizan de parte de las autoridades nacionales y locales", expresó Ogaldes.

Conred declara alerta anaranjada por actividad del volcán de Fuego

Las autoridades realizaron el cierre preventivo RN-14 ingreso a Alotenango, debido a que se presenta descenso de material en barranca Las Lajas.

Emisión de ceniza y actividad explosiva

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó en rueda de prensa que las erupciones se han intensificado en las últimas horas desde el inicio de las explosiones el pasado 2 de agosto.

De acuerdo a la misma fuente, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas que tiene el cono.

El volcán se encuentra en el centro del país, situado entre los departamentos (provincias) de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

La dirección del Insivumeh aseveró que esperan que en las próximas 24 a 72 horas descienda la intensidad de las erupciones al igual que la dispersión de ceniza volcánica, que hasta el momento ha recorrido hasta 130 kilómetros de distancia en dirección al oeste del territorio guatemalteco.

Socorristas apoyan en retiro de familias

"Tenemos monitoreo desde la mañana, cuando vimos que el volcán entró en su actividad más latente. En horas de la noche (del lunes 3 de agosto) hemos hecho la evacuación ya que ha cambiado el rumbo del material piroclástico", contó esta madrugada a EFE Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, poblado aledaño al coloso.

"Hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias", añadió De León en Alotenango, municipio de Sacatepéquez donde albergan a algunos de los evacuados.

Según diversas fuentes, son menos de un centenar de personas las que han sido evacuadas, aunque la cifra exacta no ha sido divulgada por las autoridades.

Junto al Pacaya y Santiaguito, el de Fuego es uno de los volcanes más activos de los 32 que tiene Guatemala.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

Una de las personas evacuadas, Zolaida Acajabón, de 78 años, relató a EFE que dejó su hogar en las últimas horas "para evitar tragedias" y que, en comparación con lo acontecido en 2018, el volcán "está calmado". Sin embargo, "uno tiene temor", concluyó.

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