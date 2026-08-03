 Fiscalizan subsidio al combustible
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Fiscalizan subsidio al combustible

La Instancia de Jefes de Bloque requirió un informe de ejecución de los Q2 mil millones que fueron destinados a financiar el apoyo temporal a los consumidores de combustibles.

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Instancia de Jefes de Bloque., Foto Omar Solís
Instancia de Jefes de Bloque. / FOTO: Foto Omar Solís
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La Instancia de Jefes de Bloque requirió este lunes 3 de agosto, un informe de ejecución del Decreto 11-2026 Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, el cual destinó Q2 mil millones para financiar el apoyo temporal a los consumidores de combustibles: subsidio de Q8 al galón de diésel y Q5 en gasolina superior y regular.

Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Mipynes) del Ministerio de Economía (Mineco); Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas (MEM) y Walter Figueroa, viceministro de Administración Tributaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), acudieron a la Instancia de Jefes de Bloque.

Al respecto el titular del MEM detalló que, de abril a julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la canasta básicamente no se desaceleraron y se mantuvo; así mismo negó la fuga de combustibles a otros países, puesto que 65 millones de galones de combustibles es el consumo mensual que se ha mantenido en territorio guatemaltecos. Los jefes de bloque cuestionaron a los funcionarios el uso del subsidio autorizado manifestando que estos recursos no llegaron al consumidor.  

Al contar con un informe físico y respuestas, la Instancia de Jefes de Bloque solicitó al ministro Barrios, encargado de administrar los fondos aprobados para el Decreto 11-2026, un informe circunstanciado de la distribución del presupuesto asignado para determinar la posible ruta viable para el apoyo que se está contemplando desde el Congreso de la República para apoyar a los consumidores de combustible ante la crisis del alza de los precios a nivel nacional. 

También fue aprobado el Orden del Día de la sesión ordinaria a celebrarse el jueves 6 de agosto desde las 10:00 horas, para continuar con la interpelación a Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), proceso solicitado por la diputada Lourdes Teresita de León Torres y que actualmente se encuentra en la fase de preguntas básicas.

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Con información de Congreso y Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7*

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