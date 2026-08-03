Conred declara alerta anaranjada por actividad del volcán de Fuego

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la noche del lunes 3 de agosto, Alerta Anaranjada Institucional ante el incremento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego, con el propósito de fortalecer la coordinación y las acciones del Sistema Conred.
De acuerdo con la información técnica emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán continúa registrando una intensa actividad, con emisión de gases, ceniza y flujos piroclásticos que descienden por las barrancas Seca y Ceniza. Además, la ceniza se dispersa hacia comunidades cercanas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la evolución de la erupción.
Como parte de la Alerta Anaranjada Institucional, la Conred mantiene comunicación con instituciones de dicho Sistema en el territorio, ha movilizado Equipos de Intervención Estratégica y permanece en monitoreo constante de la actividad volcánica.
La Conred recomienda a la población no acercarse a las barrancas, utilizar mascarilla para proteger las vías respiratorias, cubrir los depósitos de agua, mantener lista la Mochila de las 72 Horas, atender las indicaciones de las autoridades locales y aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.
La Conred anunció también el cierre preventivo RN-14 ingreso a Alotenango, debido a que se presenta descenso de material en barranca Las Lajas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que ante la creciente actividad del Volcán de Fuego, ubicado entre Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, se emitió un Reporte de Ceniza Volcánica para las aeronaves, ASHTAM, que afecta el espacio aéreo al oeste y al oeste suroeste del coloso, hasta la frontera con México; y en cuanto a la altitud, a partir de los 14 mil pies hasta los 25 mil pies sobre el nivel del mar.
la DGAC indicó que la expulsión de materiales volcánicos no afecta las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que continúan con normalidad, y se mantiene la observación constante sobre la cumbre y el desplazamiento de ceniza.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*