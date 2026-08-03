Resultado Xelajú MC vs. Aurora - Jornada 2 Apertura 2026

Xelajú MC dejó atrás su complicado arranque de temporada y celebró su primera victoria del Apertura 2026 al derrotar con autoridad 3-1 a Aurora en el Estadio Mario Camposeco, en duelo correspondiente a la segunda jornada del campeonato. Después de iniciar la campaña con derrotas tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana, el conjunto quetzalteco mostró una mejor versión y sumó sus primeros tres puntos del certamen.
El encuentro ofreció emociones desde la primera mitad. Al minuto 21, Steven Cárdenas rompió el empate con un potente disparo de larga distancia que sorprendió al guardameta Liborio Sánchez y puso en ventaja a los locales. Sin embargo, el protagonismo también estuvo del lado del sistema FVS, que intervino en dos acciones determinantes. Primero confirmó la expulsión de Pablo Mingorance, de Aurora, y poco después ratificó la tarjeta roja para Yilton Díaz, de Xelajú MC, por lo que ambos equipos afrontaron el resto del compromiso con diez futbolistas.
Xelajú lo sentenció en el segundo tiempo
En el complemento, el cuadro dirigido por los Roberto Hernández administró mejor el partido y amplió la diferencia al minuto 61. José Castañeda aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió con un remate cruzado para vencer nuevamente a Sánchez, firmando el 2-0 que dio mayor tranquilidad a los locales. Aurora intentó reaccionar, pero careció de profundidad para inquietar a la defensa altense.
La sentencia llegó al minuto 78 con la participación de dos jugadores recién ingresados. Diego Casas filtró una gran asistencia para Ángel López, quien recortó hacia el centro y definió con un disparo cruzado para establecer el 3-0, aunque Aurora lograría anotar el descuento al minuto 86 por medio de Diego Ruiz.
Con este resultado, Xelajú MC obtuvo sus primeros tres puntos del torneo, alcanzando un balance de tres goles a favor y dos en contra. Aurora, por su parte, sufrió su segunda derrota consecutiva y, tras dos jornadas disputadas, permanece en el último lugar de la clasificación del Apertura 2026.