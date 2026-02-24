 Xelajú MC llevó a cabo su tradicional cena de aniversario
Deportes

Xelajú MC llevó a cabo su tradicional cena de aniversario

La cena conmemorativa por los 84 años de Xelajú reunió a leyendas y presentó la nueva camiseta de aniversario, ya disponible para la afición.

Xelajú MC llevó a cabo su tradicional cena de aniversario / FOTO: Willber Colloy

La noche de este lunes 23 de febrero se celebró la tradicional cena de aniversario del Club Xelajú MC, que en esta ocasión conmemoró sus 84 años de historia. La institución superchiva atraviesa un gran momento deportivo en el futbol nacional, y la velada fue el escenario perfecto para reunir a directivos, jugadores, cuerpo técnico e invitados especiales en una jornada cargada de orgullo y sentido de pertenencia.

El evento fue conducido por el presidente del club, José Carlos López, quien expresó palabras de agradecimiento a la actual administración del club, así como a la plantilla y al cuerpo técnico que hoy defienden los colores quetzaltecos. Durante su intervención, destacó el compromiso y la identidad que han permitido que el equipo se mantenga como uno de los referentes del balompié guatemalteco.

Xelajú celebra un nuevo aniversario

Uno de los momentos más importantes de la noche fue la entrega de la Orden Caballero del Deporte "Mario Camposeco", distinción que honra a quienes han dejado una huella imborrable en la historia del club. En esta edición se rindió un homenaje especial a los jugadores quetzaltecos que en 1992 trascendieron fronteras al representar internacionalmente a la institución y alcanzar el histórico subcampeonato centroamericano: Carlos Valdez, Héctor Citán, Fredy Ovalle, Carlos Coyoy, Miguel Gustavo Pérez, René Morales, José Domingo Calderón y Sergio Marroquín (D.E.P). Su legado permanece vivo en la memoria de la afición superchiva.

Como broche de oro, el club presentó la camiseta conmemorativa por su 84 aniversario, la cual mantiene los tradicionales colores que identifican a la institución. La indumentaria ya se encuentra a la venta en los puntos oficiales del equipo, con un precio de Q450, convirtiéndose en un símbolo especial para los aficionados que desean ser parte de esta histórica celebración.

