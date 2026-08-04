Jameela Jamil: polémica por comentarios sobre Ariana Grande

La actriz y presentadora británica Jameela Jamil se convirtió en tendencia luego de publicar una serie de mensajes en redes sociales en los que expresó su preocupación por la apariencia física de Ariana Grande.
Sus comentarios, realizados tras el estreno del videoclip de Petal, provocaron una intensa discusión entre seguidores de la cantante, especialistas en salud mental y usuarios de internet sobre los límites entre la preocupación pública y la especulación sobre la salud de una persona.
Mientras algunos consideraron que Jamil abrió una conversación necesaria sobre los trastornos alimentarios y la presión estética en la industria del entretenimiento, otros la criticaron por emitir opiniones sobre el estado de salud de Ariana sin contar con información confirmada.
El comentario que encendió la polémica
La controversia comenzó cuando Jameela Jamil publicó varios mensajes en sus redes sociales después del lanzamiento de Petal, el más reciente álbum y videoclip de Ariana Grande.
En una de sus publicaciones, la actriz escribió que, desde su perspectiva, la cantante parecía estar "muriendo frente a nuestros ojos" y cuestionó a las personas que forman parte de su entorno profesional por, según ella, permitir que su extrema delgadez siga siendo mostrada públicamente.
Además, sostuvo que el vestuario utilizado en el videoclip parecía resaltar aún más la delgadez de la artista y pidió a sus seguidores "rezar para que Ariana logre recuperarse", declaraciones que rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones.
@flopshort_news
Jamella Jamil criticized Ariana Grande's health. That's why she's banned from Floptropica immediately source: BuzzfeedUK #petal #floptok #arianagrande #fy #flop♬ original sound - song lyrics ִ ࣪𖤐 - song lyrics ִ ࣪𖤐
Jameela Jamil explicó por qué decidió hablar
Tras la ola de reacciones, Jamil aclaró que sus comentarios no pretendían atacar personalmente a Ariana Grande.
La actriz recordó que durante años ha hablado públicamente sobre su lucha contra trastornos alimentarios, experiencias que, según explicó, casi le costaron la vida cuando era más joven.
Precisó que desconoce cuál es la condición médica real de la intérprete de Petal, pero aseguró que algunas señales visibles le generan preocupación debido a lo que vivió durante su enfermedad. Añadió que su intención era abrir una conversación sobre los estándares de belleza y la responsabilidad que tienen las industrias del entretenimiento y la moda frente a millones de jóvenes que consumen ese tipo de imágenes.
Los seguidores reaccionan divididos
Las declaraciones de Jamil provocaron miles de comentarios en redes sociales.
Un sector de usuarios respaldó sus palabras al considerar que los trastornos alimentarios siguen siendo un tema del que pocas personas se atreven a hablar públicamente y que el debate resulta necesario para crear conciencia.
Sin embargo, otros seguidores de Ariana Grande calificaron sus publicaciones como irresponsables al afirmar que nadie puede diagnosticar el estado de salud de otra persona únicamente por su apariencia física.
Muchos también recordaron que la propia cantante ha pedido en varias ocasiones dejar de comentar sobre su cuerpo y ha señalado que ese tipo de observaciones afectan profundamente su bienestar emocional.
Ariana Grande ya había hablado sobre los comentarios hacia su cuerpo
La discusión se produce en un momento en que Ariana Grande vuelve a ser objeto de constantes comentarios sobre su físico.
En los últimos días, tras el lanzamiento de Petal, numerosos usuarios en redes sociales expresaron preocupación por su aspecto, mientras otros insistieron en respetar su privacidad y evitar cualquier tipo de especulación sobre su salud.
La artista ha explicado anteriormente que el cuerpo que muchas personas consideraban "saludable" correspondía a una etapa muy complicada de su vida y ha pedido dejar de comparar su apariencia entre diferentes momentos de su carrera. Además, recientemente confirmó que, al concluir su gira Eternal Sunshine Tour, dará un paso atrás de la vida pública para priorizar su bienestar y establecer límites frente al constante escrutinio mediático.
Hace unas horas, Jameela Jamil volvió a compartir otra historia hablando de la famosa cantante: "Ariana Grande explica que este descanso fue planeado desde hace mucho tiempo y que no es una reacción a la respuesta del público hacia su trabajo. Ella quiere descansar y establecer límites, y creo que eso es maravilloso. Es algo que más personas deberían hacer por sí mismas".