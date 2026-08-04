Otorgan medidas sustitutivas a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

El Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto, resolvió este martes 4 de agosto otorgar medidas sustitutivas y revocar la prisión preventiva a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán que han pasado 15 meses encarcelados por estar señalados dentro del caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023.
La audiencia de revisión de medidas se inició en horas de la mañana y se extendió durante la jornada debido a que también se abordaron otras peticiones de las partes y se dio cumplimiento a fallos de salas emitidos con anterioridad, incluido uno que le sumó un cargo más a los procesados.
La defensa de los exdirigentes indígenas expuso sus argumentos en la sala de audiencias, enfocados en que se les otorgara la libertad para poder continuar de esa forma el seguimiento del proceso penal. Según los abogados, no existen elementos que respalden la posibilidad de que puedan evadir a la justicia.
En el momento en el que los representantes del Ministerio Público (MP) tomaron la palabra, manifestaron que no se oponían a la petición de los defensores, por lo que el juez avanzó a la fase de analizar la situación.
Posteriormente, Moto anunció que se estarían aplicando las medidas sustitutivas de arresto domiciliario y una caución económica por Q160 mil a Pacheco y Chaclán. En ese sentido, al cumplir con el pago del referido monto podrían dejar las instalaciones de la cárcel Mariscal Zavala, donde han permanecido desde abril de 2025.
"Un paso grande para Guatemala"
Tras conocer el fallo sobre las medidas otorgadas por el juez Moto, el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, brindó declaraciones a los medios de comunicación en donde se mostró optimista, pero preocupado por el tema económico.
"Como se los hemos dicho, estamos enfrentando a la justicia en un proceso injusto. Creo que la justicia está retomando su camino, esto no es solo gracias a nosotros, sino a todo aquel vecino, a todo aquel guatemalteco que está orando por nosotros", dijo.
"La caución económica muy elevada, sinceramente tocará seguir viendo con la familia de dónde obtener los recursos", añadió, a la vez que aseguró que necesitan su libertad.
Según el exlíder indígena, aunque no todo salió como quisiera, recobrar la libertad es un paso grande para Guatemala y para el pueblo, en general.
Suman cargo y retiran a querellantes
Durante la audiencia, el juez Moto explicó que, en su momento, el MP presentó un recurso de apelación y una sala analizó el tema y emitió la resolución correspondiente el 22 de mayo 2025, en la cual dio con lugar el planteamiento interpuesto y dictó auto de procesamiento por el cargo de asociación ilícita.
"Queda modificado el auto de procesamiento del 25 de abril de 2025, a efecto que, en cuanto a los hechos y los tipos penales, indistintamente del estado de la investigación o medios de convicción, el auto de procesamiento continúa por terrorismo, obstaculización a la acción penal y el delito de asociación ilícita, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada", dijo.
Al cumplir con la modificación, el togado también ordenó al MP que tome en consideración esta situación de Pacheco y Chaclán.
Por aparte, en la diligencia se conoció la solicitud para dejar fuera del proceso a la Fundación contra el Terrorismo, que tenía la figura de querellante adhesivo; sin embargo, ante las constantes incomparecencias, se resolvió que ya no sería parte del caso.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital