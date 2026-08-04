Que visitará Fátima Bosch, Miss Universo en Guatemala

Guatemala se prepara para recibir a Fátima Bosch, Miss Universo, quien realizará una amplia gira por distintos puntos del país con una agenda que incluirá visitas culturales, actividades benéficas y encuentros institucionales. La reina de belleza permanecerá varios días en territorio guatemalteco, donde recorrerá algunos de los destinos más representativos del país, al mismo tiempo que fortalecerá su labor social, una de las causas que más ha impulsado desde que fue coronada.
Entre los principales lugares que visitará destaca Quetzaltenango, donde participará en actividades oficiales y culturales que permitirán acercarla a la población y conocer parte de la riqueza histórica de la ciudad. Posteriormente, la Miss Universo, viajará a Quiché, donde desarrollará una serie de actividades enfocadas en el apoyo comunitario y tendrá contacto con organizaciones que trabajan en favor de las familias más vulnerables.
La agenda también contempla una visita a Santa Lucía Cotzumalguapa, municipio reconocido por su riqueza arqueológica y cultural, además de diversos encuentros con líderes locales. En la Ciudad de Guatemala, Fátima Bosch estará presente en distintos puntos de la capital, especialmente en la Zona 13 y en el histórico, La Merced, donde participará en actividades.
Como parte de su recorrido por el país, la Miss Universo también llegará a Antigua Guatemala, una de las ciudades más emblemáticas del país y Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde conocerá parte de la tradición, arquitectura y riqueza cultural que distingue a Guatemala a nivel internacional.
Más de la visita de la Miss Universo
La gira concluirá con actividades en Santa Catarina Pinula, donde continuará promoviendo iniciativas de impacto social junto a diferentes organizaciones. Además de visitar estos lugares, Fátima Bosch sostendrá encuentros con fundaciones e instituciones de ayuda humanitaria, conociendo de cerca los proyectos que benefician a niños, mujeres, adultos mayores y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Estas actividades reflejan el lado más humano de la reina de belleza, quien ha destacado internacionalmente por utilizar su plataforma para impulsar causas sociales.
Su visita también incluirá un importante acercamiento con la vicepresidenta de Guatemala, en un encuentro que reforzará el diálogo sobre proyectos sociales y acciones de beneficio para la población.