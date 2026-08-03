 La escena más perturbadora de House of the Dragon
Farándula

La escena más perturbadora de House of the Dragon que incomodó al propio reparto: “Muy jodida”

Una de las escenas más impactantes de House of the Dragon no solo estremeció a los fanáticos, sino que también incomodó al propio elenco.

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House of the Dragon, House of the Dragon
House of the Dragon / FOTO: House of the Dragon
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La tercera temporada de House of the Dragon volvió a generar controversia con el estreno de su séptimo episodio, en el que se presentó una escena que no forma parte de la historia original escrita por George R. R. Martin.  El momento, protagonizado por Aemond Targaryen y su madre Alicent Hightower, ha provocado un intenso debate entre los seguidores de la serie y hasta incomodó al propio reparto durante el rodaje.

La secuencia muestra a Alicent intentando convencer a Aemond de abandonar Desembarco del Rey para enfrentarse a Daemon Targaryen en Harrenhal.  Sin embargo, la conversación toma un giro inesperado en House of the Dragon cuando el príncipe besa lentamente a su madre antes de prometerle que regresará con la cabeza de Daemon clavada en una pica.

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Aemond Targaryen and Alicent Hightower hotd ep 7#ewanmitchell #ewanmitchelledit #aemondtargaryen #aemondtargaryanedits #houseofthedragon

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El momento no aparece en la obra literaria de George R. R. Martin y fue creado exclusivamente para la adaptación televisiva. La escena fue descrita por los actores como "muy extraña y muy jodida" debido a la intensidad emocional y a la compleja relación que retrata entre ambos personajes.

Más que un momento romántico, la producción buscó reflejar el profundo deterioro psicológico de Aemond y la manera en que la guerra ha distorsionado los vínculos dentro de la familia Targaryen.

Más de House of the Dragon

Aunque el incesto ha sido una constante en el universo de Game of Thrones, este beso representa una nueva dimensión dentro de la dinastía Targaryen.  En la historia ya se habían mostrado matrimonios entre hermanos, tíos y sobrinas o primos con el objetivo de preservar el linaje y la capacidad de montar dragones, pero la escena entre madre e hijo elevó la polémica a otro nivel.

Cabe destacar que, la serie también había dejado pistas sobre el complejo estado emocional de Aemond.

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Su relación con Sylvi, una mujer mayor cuya edad es similar a la de Alicent, llevó a muchos espectadores a interpretar que el príncipe arrastra un fuerte complejo materno, algo que este episodio parece confirmar.

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