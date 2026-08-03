 ¿Ferran Torres e Ilia Topuria son pareja? Polémica reciente
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¿Ferran Torres e Ilia Topuria son pareja? Video enciende polémica por la cercanía de ambos

Las imágenes muestran al delantero de España mostrándose muy cariñoso con el ex campeón de la UFC desatando una ola de reacciones y rumores de un posible romance.

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Ferran Torres e Ilia Topuria, Instagram
Ferran Torres e Ilia Topuria / FOTO: Instagram
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Ferran Torres no deja de estar en el centro de la atención y, esta vez, el foco también recae sobre Ilia Topuria, reconocido artista marcial mixto, con quien el futbolista mantiene un fuerte vínculo desde hace tiempo.

Las imágenes difundidas muestran a Ferran Torres y Ilia Topuria compartiendo una noche de ocio en Ibiza, donde fueron grabados mientras conversaban, bailaban y disfrutaban de un ambiente distendido.

Durante la noche, ambos fueron vistos disfrutando del ambiente en una de las fiestas más exclusivas de la isla, donde compartieron momentos con el DJ David Guetta durante su actuación en UNVRS Ibiza.

Las imágenes del encuentro no tardaron en viralizarse en redes sociales y desataron todo tipo de rumores sobre una supuesta relación.

La naturalidad con la que ambos interactúan llamó la atención de miles de usuarios, impulsando la rápida viralización de los videos en redes sociales como X y Reddit.

A partir de la difusión del contenido comenzaron a aparecer numerosas teorías sobre el contexto del encuentro. Algunas publicaciones aseguraban que ambos deportistas se encontraban en un establecimiento dirigido al público LGBTQ+, aunque esa información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

Lo cierto es que Ilia Topuria y Ferran Torres mantienen una estrecha amistad desde 2023, cuando el futbolista español fue de vacaciones a Miami y conoció al luchador de artes marciales mixtas, un encuentro que inspiró su conocida "mentalidad de tiburón".

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Ferran Torres e Ilia Topuria - Instagram

Su vida íntima

Hasta el momento, el futbolista de 26 años no ha hecho ninguna declaración pública sobre sus preferencias sexuales, todo han sido rumores y especulaciones tras ganar el Mundial 2026.

La novia más conocida de Ferran Torres es Sira Martínez, hija del exfutbolista Luis Enrique. Ambos mantuvieron un noviazgo entre 2021 y 2023, y compartían momentos de su relación amorosa en sus redes sociales.

En los últimos días, han circulado rumores que vinculan al futbolista español con diversas mujeres, entre ellas la influencer Martina Hunter y una azafata llamada Jasmine Hafez, pero no hay nada confirmado.

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