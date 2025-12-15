Ilia Topuria denuncia que ha sido víctima de extorsiones

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, ha hecho públicas unas graves denuncias personales a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En él, asegura haber sido víctima en los últimos meses de presiones que califica de intolerables, incluyendo supuestas amenazas para difundir acusaciones falsas de malos tratos a cambio de dinero, lo que considera un claro intento de extorsión. Topuria explica que ha decidido romper su silencio al entender que callar ya no protegía ni su nombre ni a su familia.
La situación personal del peleador se ha visto agravada por el proceso de separación de su expareja, Giorgina Uzcategui, madre de su hija pequeña. Este conflicto, según detalla, ha afectado de manera directa a su estabilidad emocional y a su rutina de entrenamiento, impidiéndole preparar con normalidad la defensa de su título. Por este motivo, Topuria ha optado por centrarse en el procedimiento judicial en curso, con la esperanza de resolver el conflicto por la vía legal y recuperar la tranquilidad necesaria para su carrera profesional.
¿Qué pasa con Ilia Topuria?
En el ámbito deportivo, la ausencia temporal del campeón ha tenido consecuencias inmediatas. Ante la imposibilidad de que Topuria compita en el primer trimestre de 2026, la UFC ha anunciado la organización de un combate por el título interino de la división en el evento UFC 324. Esta decisión garantiza la continuidad competitiva de la categoría, aunque deja en suspenso el regreso del luchador español, cuya prioridad actual está fuera del octágono.
En su comunicado, Topuria afirma que todas las acusaciones y amenazas que denuncia están respaldadas por pruebas documentadas, como audios, mensajes y vídeos, que ya han sido entregadas a la justicia. Reitera que nunca ha ejercido violencia y que sus valores se basan en el respeto y la honestidad. Finalmente, pide respeto por la intimidad de sus hijos y del proceso judicial, confiando en que los hechos prevalezcan y que la verdad termine saliendo a la luz sin necesidad de especulaciones.