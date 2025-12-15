 Ilia Topuria denuncia que ha sido víctima de extorsiones
Deportes

Ilia Topuria, campeón de UFC, denuncia que ha sido víctima de extorsiones

El doble campeón de la UFC se enfrenta a un conflicto judicial tras denunciar presuntas amenazas en el contexto de su separación de Giorgina Uzcategui, situación que lo aleja temporalmente del octágono.

Compartir:
Ilia Topuria, doble campeón de la UFC - instagram @iliatopuria
Ilia Topuria, doble campeón de la UFC / FOTO: instagram @iliatopuria

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, ha hecho públicas unas graves denuncias personales a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En él, asegura haber sido víctima en los últimos meses de presiones que califica de intolerables, incluyendo supuestas amenazas para difundir acusaciones falsas de malos tratos a cambio de dinero, lo que considera un claro intento de extorsión. Topuria explica que ha decidido romper su silencio al entender que callar ya no protegía ni su nombre ni a su familia.

La situación personal del peleador se ha visto agravada por el proceso de separación de su expareja, Giorgina Uzcategui, madre de su hija pequeña. Este conflicto, según detalla, ha afectado de manera directa a su estabilidad emocional y a su rutina de entrenamiento, impidiéndole preparar con normalidad la defensa de su título. Por este motivo, Topuria ha optado por centrarse en el procedimiento judicial en curso, con la esperanza de resolver el conflicto por la vía legal y recuperar la tranquilidad necesaria para su carrera profesional.

¿Qué pasa con Ilia Topuria?

En el ámbito deportivo, la ausencia temporal del campeón ha tenido consecuencias inmediatas. Ante la imposibilidad de que Topuria compita en el primer trimestre de 2026, la UFC ha anunciado la organización de un combate por el título interino de la división en el evento UFC 324. Esta decisión garantiza la continuidad competitiva de la categoría, aunque deja en suspenso el regreso del luchador español, cuya prioridad actual está fuera del octágono.

En su comunicado, Topuria afirma que todas las acusaciones y amenazas que denuncia están respaldadas por pruebas documentadas, como audios, mensajes y vídeos, que ya han sido entregadas a la justicia. Reitera que nunca ha ejercido violencia y que sus valores se basan en el respeto y la honestidad. Finalmente, pide respeto por la intimidad de sus hijos y del proceso judicial, confiando en que los hechos prevalezcan y que la verdad termine saliendo a la luz sin necesidad de especulaciones.

Foto embed
Ilia Topuria noquea a Charles Oliveira y se corona campeón ligero de la UFC - Agencia EFE

En Portada

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidost
Nacionales

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidos

07:39 PM, Dic 14
Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes t
Nacionales

Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes

08:58 PM, Dic 14
Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángelest
Farándula

Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángeles

10:09 PM, Dic 14
Municipal: Nicolás Samayoa crítica campo de Achuapat
Deportes

Municipal: Nicolás Samayoa crítica campo de Achuapa

08:13 AM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos