 Indignación: Maltrato a abuelita en geriátrico filmado
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¡Indignación! Graban a trabajador de un geriátrico maltratando a una abuelita

Las imágenes de seguridad de una residencia para adultos mayores en Argentina desataron indignación luego de mostrar el presunto maltrato físico.

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Geriátrico, Geriátrico
Geriátrico / FOTO: Geriátrico
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Un nuevo caso de presunto maltrato a adultos mayores ha conmocionado a varias personas en Argentina. La Justicia de Mar del Plata investiga a un exempleado de un geriátrico luego de que cámaras de seguridad registraran supuestas agresiones físicas y verbales contra dos residentes de edad avanzada.

El incidente ocurrió en una residencia para adultos mayores ubicada en la ciudad costera de Mar del Plata.  De acuerdo con la denuncia presentada por la responsable del establecimiento, las grabaciones fueron revisadas después de que familiares detectaran lesiones sospechosas en algunas de las residentes. Fue entonces cuando descubrieron las impactantes escenas.

Según la investigación, en uno de los videos el trabajador manipula de manera brusca a una mujer en silla de ruedas mientras la traslada a su habitación.  Además del trato violento, también habría lanzado insultos y expresiones ofensivas contra la adulta mayor, quien rompe en llanto durante el episodio.

En otra grabación, el mismo empleado aparece alimentando a una segunda residente y presuntamente la golpea con una cuchara, acción que habría provocado una lesión superficial en uno de sus labios.  Posteriormente, la mujer comienza a llorar mientras el trabajador continúa con una actitud intimidante, según consta en la denuncia.

Más del caso del geriátrico

Tras conocer el contenido de las cámaras de seguridad, la administración del geriátrico decidió despedir de inmediato al empleado y entregar todo el material audiovisual a las autoridades para que fuera incorporado a la investigación judicial.  Inicialmente, la causa fue abierta por el delito de lesiones leves, aunque las diligencias continúan para determinar la magnitud de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

El caso también reavivó el debate sobre la supervisión de las residencias para adultos mayores en Argentina.

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En los últimos días, las autoridades han intervenido en otros establecimientos donde se investigan denuncias por abandono, malas condiciones de higiene y presuntos malos tratos hacia personas de la tercera edad. Las autoridades continúan recabando pruebas y tomando declaraciones para esclarecer lo sucedido.

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