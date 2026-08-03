 Eclipse total del 12 de agosto: detalles clave
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Eclipse total del miércoles 12 de agosto: todo lo que necesitas saber

El miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de los últimos años.

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Eclipse / FOTO: Eclipse
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El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 el cielo ofrecerá un espectáculo único con un eclipse total de Sol, un fenómeno que ha despertado el interés de científicos, fotógrafos y aficionados a la astronomía alrededor del planeta. Durante un eclipse total de Sol, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante unos instantes.

En ese breve período es posible observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo que solo puede apreciarse durante la totalidad. La franja de totalidad recorrerá el noreste de Groenlandia, parte de Islandia, el océano Atlántico y cruzará el norte de España, además de un pequeño sector del noroeste de Portugal.

En estos lugares, quienes se encuentren dentro del recorrido podrán disfrutar de la oscuridad total durante aproximadamente dos minutos. Fuera de esa estrecha franja, el eclipse será parcial en amplias zonas de Europa, el norte de África, Canadá y parte de Estados Unidos.

¿Se podrá ver en Guatemala? No. El eclipse no será visible desde Guatemala, por lo que quienes deseen seguir este acontecimiento deberán hacerlo mediante transmisiones en vivo de observatorios, agencias espaciales o medios especializados. Los especialistas recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada. Para observar el eclipse es indispensable utilizar gafas certificadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 o recurrir a métodos de observación indirecta.

Más del eclipse

Solo las personas ubicadas exactamente dentro de la franja de totalidad pueden retirar la protección ocular durante los breves segundos en que el Sol queda completamente cubierto.  En cualquier otra fase del fenómeno, incluso si el Sol está cubierto en un 99 %, es obligatorio mantener la protección, ya que la radiación puede causar daños permanentes en la vista.

Este eclipse es considerado uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década.

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En España será especialmente significativo, ya que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, convirtiéndose en un evento histórico para miles de observadores y turistas que ya preparan sus viajes para presenciarlo.

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