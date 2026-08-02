Guatemalteco se vuelve famoso en EE. UU. por vender huevos

Un guatemalteco está conquistando las redes sociales luego de que un video mostrando su negocio en Estados Unidos se hiciera viral. Se trata de Eddy, conocido entre sus clientes como "Eddy el Gallina", quien se dedica desde hace varios años a la venta de gallinas criollas y huevos de doble yema en el estado de Georgia.
En la grabación, Eddy explica que lleva entre cuatro y cinco años ofreciendo productos frescos a la comunidad hispana, especialmente a los guatemaltecos que residen en Atlanta y otras ciudades cercanas. "Mi nombre es Eddy, me conocen como Eddy el Gallina. Vendemos gallinas del rancho, huevos criollos de doble yema y gallinas fresquitas", comenta con orgullo mientras muestra parte de su mercancía.
@laurafernandaeh_
Me ofrecieron huevos doble yema y gallinas en las calles de Estados Unidos 🤯🇺🇸📍♬ sonido original - Laura Fernanda
Uno de los productos que más ha llamado la atención son los huevos criollos de doble yema, considerados una rareza porque contienen dos yemas dentro de una misma cáscara. Este tipo de huevo suele ser muy buscado por algunos consumidores debido a su tamaño y porque muchas personas consideran que tiene un mejor sabor.
Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los usuarios fue su precio. El cartón de huevos criollos de doble yema se vende por 40 dólares, equivalentes aproximadamente a Q320, una cifra que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.
Más de los huevos doble llema
A pesar del costo, Eddy asegura que sus clientes continúan comprando estos productos porque buscan el sabor tradicional de las gallinas criadas en rancho, muy similar al que recuerdan de Guatemala. Además de los huevos, Eddy también comercializa gallinas criollas frescas, las cuales distribuye principalmente entre familias hispanas que desean preparar platillos típicos de Centroamérica.
Durante el video también aprovecha para promocionar su negocio y compartir su número telefónico, invitando a quienes viven en Atlanta, Georgia, a realizar sus pedidos. Su espontaneidad y la manera en que promociona sus productos hicieron que el video comenzara a compartirse rápidamente en distintas plataformas, donde muchos usuarios destacaron el espíritu emprendedor del guatemalteco.