 Guatemalteca ofrece recompensa por esposos para sus hijas
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Guatemalteca busca esposos para sus hijas y ofrece estas recompensas: Conoce los requisitos

Una madre guatemalteca se volvió viral en redes sociales tras publicar un video en el que anuncia que busca esposos para sus dos hijas.

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Madre guatemalteca, Screenshot
Madre guatemalteca / FOTO: Screenshot
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Una guatemalteca ha causado sensación en redes sociales luego de compartir un peculiar video en el que hace un llamado público para encontrar esposos para sus dos hijas.  Lo que más llamó la atención de los internautas fue que la mujer aseguró que los futuros yernos recibirán un terreno como parte del compromiso.

En la grabación, la mujer, identificada como doña María, aparece junto a sus hijas mientras explica que ambas continúan solteras y que su mayor deseo es verlas formar una familia. "Aquí le presento a mis dos hijas. Ellas no se casaron. Ahorita estamos en busca de dos yernos", expresa al inicio del video, que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales.

@kaiser.gt

Esta señora de Guatemala posteo un peculiar video en Redes sociales, el motivo: buscarle marido a sus hijas, ofreció terrenos y ponerlos a nombre de quien se case con cada una de ellas, además dijo que no pide ningún requisito, solo que se casen con sus hijas para que no se queden solas. #kaisergt #guatemala #breakingnews #usa #chapinesenusa🇬🇹💙🇺🇸

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Durante la entrevista, doña María sorprendió al revelar que cada hombre que contraiga matrimonio con una de sus hijas recibirá un terreno para trabajar. Según explicó, entregará dos cuerdas de terreno a cada yerno, con el objetivo de que puedan cultivar la tierra y construir un futuro junto a su familia.

"Dos cuerdas a cada yerno para que no se estén peleando", comentó al ser consultada sobre el tamaño de la propiedad que piensa entregar. La mujer también señaló que el beneficio será únicamente para quienes formalicen su relación con alguna de sus hijas.

Los requisitos que pide la mamá guatemalteca

Aunque aseguró que no le interesa la situación económica del futuro esposo, sí dejó claro que busca hombres con buenos valores y disposición para trabajar. Entre las principales condiciones que mencionó destacan:

  • Que no sea mujeriego.
  • Que sea trabajador.
  • Que no tenga vicios.
  • Que aproveche el terreno para cultivarlo.

Las declaraciones de doña María provocaron miles de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos tomaron la publicación con humor e incluso bromearon con postularse.

Sin embargo, el video también ha despertado dudas entre algunos internautas de las redes.

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En los comentarios, varios usuarios afirman que la grabación podría haber sido creada con inteligencia artificial, señalando supuestas inconsistencias en las imágenes y el audio.

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