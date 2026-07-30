 Nominaciones a las 7 Maravillas Contemporáneas
Tendencias

¡Es momento de nominar a Guatemala! Se buscan las 7 maravillas contemporáneas del mundo

Personas de todo el planeta podrán proponer y votar por las construcciones modernas más emblemáticas.

Compartir:
Maravillas, Maravillas
Maravillas / FOTO: Maravillas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Sin lugar a duda, la historia de las maravillas del mundo está a punto de escribir un nuevo capítulo.  El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lanzó una iniciativa global para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo.

Esta será una selección que reconocerá las obras creadas desde el siglo XIX que han transformado el turismo, impulsado economías y cambiado la imagen de ciudades y países. A diferencia de las tradicionales Siete Maravillas del Mundo Antiguo o de la elección realizada en 2007, esta nueva convocatoria pone el foco en construcciones modernas que han dejado una huella en la industria de los viajes y donde se encuentren.

La campaña está abierta a monumentos, museos, puentes, aeropuertos, edificios emblemáticos, complejos turísticos e incluso instituciones que hayan sido construidos desde 1801 hasta la actualidad. Entre los ejemplos mencionados por el WTTC destacan la Torre Eiffel, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Gran Museo Egipcio, la Ópera de Sídney, Marina Bay Sands y la Sagrada Familia.

No basta con que un lugar sea espectacular. Las candidaturas serán evaluadas tomando en cuenta aspectos como:

  • Haber sido construido por el ser humano.
  • Ser una obra realizada entre 1801 y la actualidad.
  • Contribuir al turismo de manera responsable.
  • Generar beneficios económicos y sociales para su comunidad.
  • Poseer relevancia cultural, arquitectónica o histórica.
  • Tener capacidad para inspirar y atraer visitantes de todo el mundo.

¿Cómo será la votación de las 7 maravillas contemporáneas?

Las nominaciones permanecerán abiertas hasta el 7 de enero de 2027. Ese día se anunciarán los 70 candidatos seleccionados y comenzará la votación pública. Posteriormente, el 7 de abril de 2027 se revelarán los 30 finalistas, mientras que el 7 de julio de 2027 se darán a conocer oficialmente las 7 maravillas contemporáneas del mundo elegidas por especialistas y por la participación ciudadana.

¡Imágenes surrealistas! Pitón de 7 metros devora a un hombre en Indonesia

La muerte de un hombre de 35 años tras ser atacado por una pitón reticulada de siete metros en Indonesia ha conmocionado al mundo.

Según el WTTC, esta iniciativa pretende demostrar que las grandes obras contemporáneas no solo destacan por su arquitectura, sino también por su capacidad para atraer inversiones, generar empleo, fortalecer la identidad de los destinos.

En Portada

Gobernación impulsa reformas al Código Procesal Penal sobre control telemático y portación ilegal de armast
Nacionales

Gobernación impulsa reformas al Código Procesal Penal sobre control telemático y portación ilegal de armas

02:12 PM, Jul 30
EN IMÁGENES. Pilotos celebran el Día de San Cristóbalt
Nacionales

EN IMÁGENES. Pilotos celebran el Día de San Cristóbal

10:23 AM, Jul 30
Insivumeh reporta 60 sismos en las últimas 24 horast
Nacionales

Insivumeh reporta 60 sismos en las últimas 24 horas

11:12 AM, Jul 30
Brasil anuncia sus primeros amistosos tras el Mundial 2026t
Deportes

Brasil anuncia sus primeros amistosos tras el Mundial 2026

12:09 PM, Jul 30
Cómo las licencias marcan la diferencia para los jugadores, los socios y el mercadot
Empresas

Cómo las licencias marcan la diferencia para los jugadores, los socios y el mercado

12:15 PM, Jul 30

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar