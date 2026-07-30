Brasil anuncia sus primeros amistosos tras el Mundial 2026

Brasil anunció este jueves que jugará en dos meses sus primeros amistosos tras el Mundial de Futbol 2026 contra Australia e India, con los que la "Canarinha" iniciará su fase de preparación rumbo a la Copa América de 2028, con un equipo con nuevos talentos.
El primer duelo será el 25 de septiembre, contra Australia, en la ciudad australiana de Townsville, seguido por otro partido, de nuevo frente a los oceánicos, el 29 de septiembre, en Brisbane.
El tercer encuentro será el 3 de octubre en la ciudad de Calcuta, en India, cuando Brasil jugará por primera vez contra la selección del país asiático, según el comunicado de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).
De acuerdo con el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, los encuentros serán aprovechados para convocar nuevos talentos y reforzar la conexión de la actual selección con las categorías juveniles.
"Con estos tres amistosos, comenzaremos un nuevo ciclo para proyectar a la selección hacia los objetivos de los próximos años: la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Aprovecharemos para convocar a nuevos jugadores, especialmente a jóvenes que puedan demostrar su talento en los próximos años", dijo el técnico italiano, citado en el comunicado.
México enfrentará a Colombia en septiembre
La selección mexicana enfrentará a la de Colombia el próximo 26 de septiembre en Baltimore (Estados Unidos), en el debut de Rafael Márquez como seleccionador del Tri y de cara a la Copa Mundo de 2030.
La Federación Mexicana de Fútbol confirmó el partido que pondrá frente a frente a dos de los 12 primeros seleccionados del ranquin de la FIFA, ya que México está en el décimo lugar y Colombia en el undécimo.
Rafa Márquez, figura del Barcelona español entre el 2003 y el 2010, relevó a Javier Aguirre como seleccionador mexicano luego de haber sido su asistente en el pasado Mundial, en el que el Tri avanzó hasta los octavos de final, fase en la que fue eliminado por Inglaterra.
Ahora, el estratega pretende hacer crecer al equipo con una mezcla de veteranos y novatos, con el objetivo de llegar por lo menos a cuartos de final en el Mundial de 2030.
Colombia y México se han enfrentado 29 veces, con 10 triunfos para cada uno y nueve empates, aunque la última vez que jugaron los sudamericanos golearon a México por 4-0, el 11 de octubre del año pasado en un amistoso.
Después de ese partido, México enfrentará el 29 de septiembre a Perú en Harrison, New Jersey, en otro amistoso que forma parte de la gira anual de los mexicanos por Estados Unidos, que continuará el 6 de octubre ante Chile en Los Angeles.
Esos tres juegos le servirán a Márquez de preparación para un partido de la Nations League de la Concacaf, en noviembre próximo ante un rival aún no definido.
*Información EFE.