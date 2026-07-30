Pilotos Celebran el Día de San Cristóbal en Imágenes

Pilotos de buses, vehículos y motocicletas celebran este 30 de julio el Día del Piloto, en honor a San Cristóbal, patrono de este gremio, por lo que varias unidades se pudieron observar con adornos durante esta mañana transitando en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas.
En el templo de la Parroquia de San Cristóbal, ubicado en la colonia Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, varios fieles se acercan con sus vehículos para recibir la bendición y la oración de los sacerdotes.
El padre Saturnino Vásquez explicó que las actividades conmemorativas de esta fecha se han estado realizando desde el sábado 25 de julio. Explicó que el proceso incluye brindar la bendición de las unidades vehiculares y, al concluir, a los pilotos se les obsequia una fotografía de San Cristóbal que también lleva impresa la oración.
El sacerdote indicó que esperan que, principalmente este jueves, muchos fieles se acerquen a la iglesia para rendir honor al santo. Explicó que se realizó una misa a las 08:00 horas y se tiene otra programada para el mediodía.
Acerca de la festividad
Cada 30 de julio, Guatemala celebra el Día de San Cristóbal y el Día del Piloto, una fecha que une la tradición religiosa con el reconocimiento a quienes desempeñan la labor de conducir vehículos de transporte.
San Cristóbal es considerado el patrono de los viajeros y conductores, por lo que en distintas comunidades del país se realizan misas, procesiones y bendiciones de automóviles, autobuses y camiones, como una muestra de fe y un llamado a la protección durante los recorridos.
Al mismo tiempo, el Día del Piloto rinde homenaje a los conductores guatemaltecos por su esfuerzo, responsabilidad y aporte al desarrollo del país. Su trabajo facilita la movilidad de personas y mercancías, contribuyendo al funcionamiento de la economía y a la conexión entre las comunidades.
Esta celebración también invita a promover una cultura de respeto, prudencia y seguridad vial para proteger la vida de todos los usuarios de las carreteras.