Mujer muere en accidente de moto en ruta al Pacífico

Una mujer murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves, 30 de julio, en el kilómetro 10.5 de la ruta al Pacífico, sector de la bajada de Villa Lobos. Las autoridades mantienen presencia en el lugar y hay un cierre parcial.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho vial que había ocurrido en el sector, por lo que se movilizaron de inmediato las unidades de emergencia correspondientes para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una persona que presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo y estaba en estado inconsciente. Al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
"Fue declarada fallecida debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La víctima no pudo ser identificada en la escena", explicó un portavoz de la institución.
A pocos metros de donde permanecía la persona fue hallada la motocicleta en la que se conducía al momento de los hechos. Inicialmente se conoció que podría haber derrapado en la carretera, pero también surgió la posibilidad de que haya sido colisionada por el conductor de algún otro vehículo que continuó su marcha. Por lo tanto, corresponderá a las autoridades determinar lo ocurrido.
Cierre vehicular
Los agentes de la Policía Nacional Civil quedaron a cargo del resguardo de la escena mientras se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes. Asimismo, se espera la presencia del Ministerio Público para coordinar el retiro del cuerpo de la motorista.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, indicó que debido a este accidente se mantiene un cierre vehicular parcial en este tramo.
"Hay un carril bloqueado hacia el sur, por lo que el tránsito se mantiene lento desde la calzada Aguilar Batres. Y, por las personas curiosas, también hay una movilidad más lenta de lo normal en el ascenso de la Villa Lobos. Ya el congestionamiento se presenta desde el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico derivado de los inconvenientes", dijo Henry Quevedo, vocero de la institución.