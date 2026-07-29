 Congreso aprueba reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral
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Congreso aprueba reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral

El Decreto garantiza mantener el aporte económico destinado a ex militares incluidos en el Programa de Desarrollo Integral.

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Con 107 votos a favor se aprobaron las reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, Foto Omar Solís
Con 107 votos a favor se aprobaron las reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral / FOTO: Foto Omar Solís
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Con el respaldo de 107 diputados, el Congreso de la República aprobó el Decreto 17-2026, reformas al Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que otorga un apoyo económico por Q36 mil militares retirados que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno, por su participación en el Programa de Desarrollo Integral.

El Decreto garantiza mantener el aporte económico destinado a ex militares incluidos en el Programa de Desarrollo Integral, misma que ejecuta proyectos ambientales; el monto será distribuido en pagos mensuales de Q1 mil.

Además, se establece la prórroga del plazo por tres años adicionales a los que establecía el Artículo 7 de la Ley, para quienes no recibieron el pago correspondiente al Decreto 51-2022.

Además, establece la posibilidad de prorrogar el plazo por tres años adicionales, permitiendo que, quienes hayan tenido inasistencias justificadas puedan incorporarse y completar las asignaciones pendientes, sin perder el derecho al beneficio.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deberá continuar con la ejecución de los desembolsos pendientes, hasta completar las 36 asignaciones económicas contempladas.

También, fue incluida un artículo transitorio que establece la capacitación extraordinaria para la acreditación de la corresponsabilidad ambiental, que por esta única vez se estableció que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) deberá implementar los mecanismos para realizar la evaluación, certificación y registro de la jornada de capacitación para beneficiarios de los padrones de 2023 y 2024 que tengan pendientes pagos. 

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Con información del Congreso de la República, Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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