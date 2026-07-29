 Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulación
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Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulación

Con dicho acuerdo se exonera de manera temporal las multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no hayan cancelado el impuesto.

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El Congreso acordó aprobar una prorroga al Impuesto de Circulación de Vehículos., Foto Omar Solís
El Congreso acordó aprobar una prorroga al Impuesto de Circulación de Vehículos. / FOTO: Foto Omar Solís
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Con 130 votos a favor el Congreso de la República aprobó este miércoles 29 de julio, una prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos hasta el 31 de diciembre. 

Los diputados del bloque Vamos, presentaron la iniciativa con la que se reforma de manera temporal la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94 , con el objetivo de ampliar el plazo para el pago del Impuesto de Circulación hasta el 31 de diciembre de este año.


El plazo ordinario para cumplir con esta obligación tributaria vence este 31 de julio. De acuerdo con la legislación vigente, quienes no realicen el pago dentro de ese período deben cancelar una multa equivalente al 100 % del impuesto omitido.

Con dicho acuerdo se exonera de manera temporal las multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no hayan cancelado el impuesto dentro del plazo establecido.

Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el 49 % de los contribuyentes obligados a pagar el Impuesto han cumplido con esta obligación. La entidad tiene como meta recaudar Q1 mil 495.13 millones durante este año por concepto de este tributo y, hasta la fecha, reporta ingresos por Q820.40 millones, lo que representa poco más de la mitad de la meta establecida.

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El pleno avanza en la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 6709, que incluye reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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