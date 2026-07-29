El mundo del futbol le da la espalda a Gianni Infantino

La FIFA vuelve a estar en el centro de la polémica tras presentar FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa impulsada por el presidente Gianni Infantino que busca abrir la puerta al capital privado para financiar los principales torneos del organismo, entre ellos la Copa del Mundo. Aunque el proyecto tiene como objetivo incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol global, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia entre las principales confederaciones y organizaciones del deporte, que cuestionan tanto su contenido como la manera en que ha sido presentada.
El primer rechazo llegó desde la UEFA, que considera que la iniciativa supone un cambio de enorme trascendencia en la gestión del principal activo de la FIFA. El organismo europeo advirtió que con esta propuesta "se ha traspasado una línea", al interpretar que la venta de participaciones privadas del Mundial podría comprometer el control y la esencia de una competición que históricamente ha pertenecido al fútbol mundial. La postura de la UEFA marcó el inicio de una ola de críticas que rápidamente se extendió a otras confederaciones.
Gianni Infantino pierde socios en el futbol
Poco después, la Concacaf manifestó su "profunda preocupación" por la falta de información y transparencia en torno al proyecto. En un comunicado oficial, la confederación aseguró que conoció la propuesta únicamente a través de publicaciones de prensa y del posterior anuncio realizado por la propia FIFA. Asimismo, recordó que los dirigentes del fútbol tienen la responsabilidad de actuar como custodios del deporte y consideró que una iniciativa de esta magnitud debió someterse a un proceso de consulta adecuado antes de hacerse pública.
La inconformidad también llegó desde Asia. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) lamentó no haber sido consultada y señaló que decisiones de esta relevancia deben fundamentarse en principios de buena gobernanza, transparencia y un proceso de diálogo con todas las partes involucradas. A estas críticas se sumaron los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), presididos por Nasser Al-Khelaifi, cuyos representantes cuestionaron que una propuesta con implicaciones tan importantes para las competiciones internacionales se anunciara sin una consulta previa con los clubes, considerados actores fundamentales dentro del ecosistema futbolístico.
Pese al creciente rechazo, la FIFA mantiene firme su postura. De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, Gianni Infantino habría concedido un plazo de 53 días para que las 211 federaciones miembro decidan si aceptan la propuesta, acompañada de una oferta de 53 millones de dólares para cada asociación nacional. Mientras el organismo defiende que FIFA Forward Enterprise permitirá superar los 10.000 millones de dólares destinados al desarrollo del fútbol en los próximos años, el debate apenas comienza. En las próximas semanas se espera que más federaciones y organismos fijen su posición sobre un proyecto que podría transformar el modelo comercial del fútbol mundial.