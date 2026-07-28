 UEFA acusa a la FIFA de querer privatizar el Mundial
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UEFA acusa a la FIFA de querer convertir el Mundial en un negocio privado

La UEFA expresó su rechazo ante los planes de la FIFA para crear un nuevo modelo comercial alrededor del Mundial y advirtió sobre la necesidad de preservar la esencia del fútbol.

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Gianni Infantino y Aleksander Ceferin en el 49 congreso de la UEFA - EFE
Gianni Infantino y Aleksander Ceferin en el 49 congreso de la UEFA / FOTO: Agencia EFE
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La UEFA expresó su preocupación ante la FIFA después de que el diario británico The Times revelara que el máximo organismo del fútbol mundial estaría analizando la posibilidad de vender participaciones relacionadas con la Copa del Mundo. Según la información publicada por el medio inglés, este modelo podría generar importantes ingresos económicos y estaría vinculado con una nueva estructura empresarial que abarcaría algunos de los torneos más importantes organizados por la FIFA. La propuesta ha provocado una fuerte reacción dentro del fútbol internacional debido a las dudas sobre la transparencia y el manejo de los beneficios económicos.

A través de un comunicado oficial, la UEFA advirtió que existen principios que las instituciones futbolísticas no deben traspasar. "Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte", señaló el organismo europeo. Además, añadió: "El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender".

La UEFA lanza advertencia a la FIFA

De acuerdo con The Times, la iniciativa contemplaría la creación de una compañía encargada de administrar la Copa del Mundo masculina, la Copa del Mundo femenina y el Mundial de Clubes. Esta estructura podría abrir la puerta a cambios en el formato de las competiciones, como una posible ampliación de participantes o una mayor frecuencia de celebración de los torneos, reduciendo el tradicional ciclo de cuatro años del Mundial. La propuesta también establecería que las 211 federaciones miembro de la FIFA recibirían una participación de dicha compañía, con la posibilidad de conservarla o venderla según sus intereses.

Ante las críticas, la FIFA aseguró que la iniciativa todavía se encuentra en una fase de análisis y consulta. "FIFA siempre está en la búsqueda de proyectos innovadores que puedan mejorar el desarrollo del fútbol alrededor del mundo y está siempre abierta a revisar las propuestas que se lancen. Ahora estamos empezando un proceso de consulta", explicó el organismo.

Asimismo, destacó que cualquier decisión será tomada mediante sus mecanismos internos: "La FIFA toma sus decisiones de forma democrática y la propuesta que ha recibido está siendo analizada y será presentada a las 211 federaciones y al consejo de la FIFA, quienes serán los que tomen la decisión". Mientras tanto, el debate sobre el futuro económico y la gobernanza del fútbol mundial continúa generando división entre sus principales actores.

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Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y FIFA - RR.SS.

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