FIFA actualiza su ranquin tras el Mundial 2026

España recuperó el primer lugar de la clasificación tras ganar el Mundial; Guatemala, por su parte, se mantiene en el top-100.

Tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la clasificación mundial sufrió movimientos importantes, con España como la gran protagonista. La selección dirigida por Luis de la Fuente recuperó el primer lugar del ranquin FIFA después de conquistar el título mundial al vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. Además de sumar su segunda estrella, dieciséis años después de la obtenida en Sudáfrica 2010, la Roja volvió a la cima del escalafón internacional con 1,995.88 puntos, superando por 25 unidades a la vigente campeona del mundo, Argentina, que ahora ocupa el segundo puesto con 1,970.37. Francia completa el podio con 1,948.97 puntos, pese a finalizar en la cuarta posición del torneo.

El nuevo listado también dejó otros cambios destacados. México, que alcanzó los octavos de final en el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, ingresó al grupo de las diez mejores selecciones del planeta al ubicarse en la décima posición con 1,754.30 puntos, desplazando a Alemania del Top 10. Por su parte, Noruega protagonizó el ascenso más importante de la actualización al escalar doce posiciones y colocarse en el puesto 19, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo gracias a su destacado rendimiento.

¿Cómo le fue a Guatemala en el ranquin FIFA?

En el caso de Guatemala, la Azul y Blanco logró mantenerse dentro del Top 100 del ranquin FIFA al ocupar el puesto 97. Aunque la Bicolor no consiguió clasificar a la Copa Mundial de 2026, conserva su lugar entre las primeras cien selecciones del mundo, un aspecto que refleja la estabilidad alcanzada en los últimos años dentro de la clasificación internacional.

Antes del inicio del Mundial, Guatemala disputó dos encuentros amistosos de preparación frente a selecciones europeas y sudamericanas de alto nivel. El combinado nacional cayó 3-1 ante la República Checa y posteriormente fue derrotado 3-0 por Ecuador, resultados que no fueron suficientes para mejorar su posición en el escalafón. Sin embargo, la permanencia en el Top 100 representa una base importante para los próximos compromisos oficiales, pues próximamente se viene el sorteo de la Liga de Naciones y el combinado nacional conocerá a sus rivales.

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 - FFG

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