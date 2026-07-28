Protesta de veteranos militares en la capital

Grupos de patrulleros de la Autodefensa Civil y veteranos militares llevan a cabo manifestaciones este martes, 28 de julio, en la Ciudad de Guatemala, lo cual ha impactado en la movilidad vehicular en distintos sectores del Centro Histórico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que los ciudadanos estarían haciendo recorridos desde el Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial y el Congreso de la República.
El objetivo de esta medida de hecho es exigir la aprobación de la iniciativa 6570, que propone la Ley de Dignificación Histórica para los Exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil.
Vías alternas
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT capitalina, indicó que debido a la presencia de manifestantes los usuarios de los tramos afectados podrían optar por utilizar las siguientes vías alternas:
- Áreas cercanas a la Avenida Elena.
- Calle Martí.
- Bulevar La Asunción.
- Bulevar La Asunción.
- Puente Olímpico.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7