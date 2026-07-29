España lanzará una moneda para conmemorar el Mundial

La histórica conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por parte de la selección española también quedará inmortalizada fuera de los terrenos de juego. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España aprobó la emisión de una moneda conmemorativa para celebrar el segundo título mundial de La Roja, obtenido tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada el pasado 19 de julio. La iniciativa busca rendir homenaje a un logro que marcó al deporte español y reforzó el prestigio internacional del país.
La pieza será acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y tendrá una tirada máxima de 50 mil unidades. Cada moneda contará con un valor facial de cinco euros, aunque su precio de venta al público será de 60,33 euros, antes de impuestos, debido a su carácter conmemorativo y de colección. Se espera que estas monedas despierten un notable interés entre aficionados al fútbol, coleccionistas y seguidores de la numismática.
España tendrá una moneda especial para celebrar el título mundial
En cuanto a su diseño, el anverso incluirá el retrato del rey Felipe VI acompañado de la inscripción "FELIPE VI REY DE ESPAÑA" y el año de acuñación, 2026, rodeados por una gráfila de perlas. El reverso estará dedicado al éxito deportivo, con el logotipo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la parte superior y la inscripción "CAMPEONES DEL MUNDO" en la parte inferior, resaltando el significado histórico de la conquista española.
El Boletín Oficial del Estado destaca que el campeonato mundial representa un acontecimiento de extraordinaria relevancia que trasciende el ámbito deportivo y simboliza la excelencia, el esfuerzo colectivo y la proyección internacional de España. Con esta emisión, el país no solo conmemora una de las mayores gestas de su historia futbolística, sino que también ofrece un recuerdo permanente de una generación que devolvió a La Roja a la cima del fútbol mundial, dieciséis años después de su primer título conseguido en Sudáfrica 2010.