 Prórroga Impuesto de Circulación: Declaraciones del Presidente
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¿Habrá prórroga para el pago del impuesto de circulación? Esto dice el presidente del Congreso

El legislador aprovechó a desmentir que se planteó un aumento a este tributo.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó la agenda del Legislativo este miércoles en el que se prevé conocer la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para mitigar los altos costos de combustibles, conocer las reformas al IUSI y una posible prórroga al impuesto de circulación.

Contreras explicó que se plantea una prórroga a este impuesto, cuyo plazo se vence este 31 de julio, para diciembre de 2026 como una medida para mitigar los impactos de la economía familiar debido al alza de combustibles.

Agregó que es totalmente falso que una bancada haya presentado una iniciativa de ley con la finalidad de incrementar el costo de este tributo. 

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Subsidio a los combustibles

El legislador indicó que para esta tarde se prevé la discusión en el pleno de la propuesta del Ejecutivo, de Q12 de descuento por galón de diésel y Q3, para la gasolina regular.

Contreras explicó durante la entrevista del programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que no considera que haya los votos suficientes para aprobar esa iniciativa de apoyo directo a los combustibles y que podría ser enviada a comisión legislativa. Por lo que agregó que los jefes de bloque ya está citados para este jueves y que podrían convocar una plenaria para viernes para no aplazar este tema de los altos costos a los combustibles.

Añadió que se estarán conociendo los detalles de un fondo, como se propuso meses atrás, para atender este tema de los derivados del petróleo, afectados por conflictos bélicos internacionales.

Con relación a las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, Contreras agregó que están los votos para aplicar una tasa de 3 por millar, pero que se podría conocer una enmienda para reducirlo a cero, así como la exoneración de este tributo para adultos mayores de 60 años.

Escucha la entrevista completa

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