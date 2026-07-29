 Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18
Nacionales

Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18

Las fuerzas de seguridad respondieron ante la agresión que se dio en su contra mientras participaban en un allanamiento.

Compartir:
El presunto pandillero fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido en el incidente en zona 18., Bomberos Voluntarios
El presunto pandillero fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido en el incidente en zona 18. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un presunto integrante de una pandilla resultó herido de bala luego de atacar a balazos a agentes de la Policía Nacional Civil que participaban en un allanamiento junto con fiscales del Ministerio Público en el sector de Rodríguez, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información preliminar, investigadores de la Comisaría 12 y fiscales del MP se disponían a ejecutar la diligencia judicial cuando fueron recibidos con disparos por parte de un pandillero que se encontraba en el inmueble.

Ante la agresión armada, los agentes de la PNC respondieron al ataque conforme al protocolo de actuación, lo que dejó como resultado al presunto pandillero herido de bala.

La institución de seguridad confirmó que el atacante fue dado de baja durante el enfrentamiento y que fue decomisado un fusil AK-47.

En Portada

Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustiblest
Nacionales

Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustibles

08:28 AM, Jul 29
Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustiblest
Nacionales

Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

09:23 AM, Jul 29
Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18t
Nacionales

Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18

10:02 AM, Jul 29
Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026t
Deportes

Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026

10:32 AM, Jul 29
FIFA abre expediente disciplinario a Argentinat
Universo Futbol

FIFA abre expediente disciplinario a Argentina

10:49 AM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar