Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18

Un presunto integrante de una pandilla resultó herido de bala luego de atacar a balazos a agentes de la Policía Nacional Civil que participaban en un allanamiento junto con fiscales del Ministerio Público en el sector de Rodríguez, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información preliminar, investigadores de la Comisaría 12 y fiscales del MP se disponían a ejecutar la diligencia judicial cuando fueron recibidos con disparos por parte de un pandillero que se encontraba en el inmueble.
Ante la agresión armada, los agentes de la PNC respondieron al ataque conforme al protocolo de actuación, lo que dejó como resultado al presunto pandillero herido de bala.
La institución de seguridad confirmó que el atacante fue dado de baja durante el enfrentamiento y que fue decomisado un fusil AK-47.