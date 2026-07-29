Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustibles

La Cámara de Transportistas Urbanos en Interurbanos de la Ciudad de Guatemala informó que aumentó su tarifa a Q7.00 a partir de este miércoles, 29 de julio, ante el incremento del precio de los combustibles y sus derivados. El pasaje era de Q5.00 y subió de Q2.00.
Al respecto Estuardo González, portavoz de la entidad, señaló que tomaron la decisión de incrementarlo derivado de la situación complicada que enfrentan, no solo por el alza al diésel, que ya supera los Q43, sino también porque los costos de los insumos para operar también han ido subiendo.
"Será una tarifa temporal, mientras el precio del combustible tienda a bajar y llegar al costo que estaba a inicios de año que era de entre Q25.00 a Q27.00 el galón", detalló durante una entrevista e el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
González también dijo que al entrar en vigencia el subsidio estarían analizando regresar el precio del pasaje a Q5.00 o Q6.00, aunque todo dependerá de cómo se siga comportando este mercado de los derivados del petróleo.