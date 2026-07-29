 Chiquimula: Madre e hija detenidas por presunto crimen vinculado a conflicto por tierras
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Chiquimula: Madre e hija detenidas por presunto crimen vinculado a conflicto por tierras

Ambas estarían relacionadas con la muerte de un hombre.

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Madre e hija fueron detenidas en seguimiento a un crimen en Chiquimula., PNC
Madre e hija fueron detenidas en seguimiento a un crimen en Chiquimula. / FOTO: PNC
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Dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de Chiquimula por presuntamente estar vinculadas con el asesinato de un hombre que se habría dado en el marco de un conflicto por tierras.

Las detenidas, de 54 y 32 años de edad, son madre e hija y tenían vigentes órdenes de captura emitidas por un juzgado de Chiquimula bajo señalamientos del delito de asesinato.

La primera de ellas fue aprehendida mientras gestionaba sus antecedentes policíacos en la comisaría de Chiquimula, mientras que la segunda fue detenida frente al Complejo de Justicia del Organismo Judicial, en la zona 2 de ese departamento.

Señalamientos

De acuerdo con las investigaciones, ambas son señaladas de haber participado en la muerte de un hombre de 48 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando realizaba labores agrícolas en la aldea Plan de La Arada, caserío Cruz de Charma, municipio de Jocotán. El hecho ocurrió el pasado 22 de julio.

La entidad de seguridad detalló que la persona asesinada había sido capturada el 26 de junio de este año en cumplimiento de una orden de juez por estar acusado de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El individuo era investigado por la presunta participación en la muerte de familiares de las dos mujeres capturadas en las últimas horas, pero el mismo juzgado le otorgó libertad. Presuntamente todo este conflicto tuvo como origen peleas por tema de tierras.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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