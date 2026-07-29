 Tráiler empotrado afecta la circulación en zona 24
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Tráiler impacta contra viviendas y derriba postes en zona 24; tránsito afectado

Por el momento, únicamente los carriles izquierdos permanecen habilitados en ambos sentidos.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 29 de julio, genera complicaciones para la movilidad vehicular en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 24 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante y se empotró contra dos viviendas y otra infraestructura privada. Además, incidente ocasionó daños a postes del tendido eléctrico.

"El personal de la empresa eléctrica continúa realizando las reparaciones mientras se preparan las maniobras para retirar el vehículo", detalló la institución.

Cierre vehicular

Debido a este aparatoso percance vial, en el lugar se mantiene un cierre vehicular parcial, lo cual genera complicaciones para los usuarios que generalmente transitan por ese sector.

Por el momento, únicamente los carriles izquierdos permanecen habilitados en ambos sentidos, por lo que las autoridades recomendaron conducir con precaución y tomar las medidas necesarias para evitar mayores inconvenientes.

"La PMT brinda apoyo y ayuda durante la atención de la emergencia. Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", detalló la entidad.

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