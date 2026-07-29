 La FIFA lanza ultimátum a sus 211 federaciones miembro
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La FIFA lanza ultimátum a sus 211 federaciones miembro

Las 211 federaciones deberán decidir en 53 días si aceptan una oferta millonaria de la FIFA, vinculada a un nuevo modelo de financiación del Mundial.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha colocado a las 211 federaciones miembro ante una decisión que podría marcar el futuro financiero del fútbol mundial. De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, las asociaciones nacionales disponen de 53 días para aceptar una nueva propuesta económica que contempla una asignación de hasta 53 millones de dólares para cada una. La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de inversión que busca incrementar significativamente los recursos destinados al desarrollo del fútbol a nivel global.

La FIFA confirmó recientemente su intención de elevar la financiación para programas de desarrollo a más de 10.000 millones de dólares mediante FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa subsidiaria creada para gestionar y consolidar las operaciones comerciales y los eventos de la organización. Según la entidad, este mecanismo permitirá fortalecer el crecimiento del deporte en todos los continentes. No obstante, la propuesta también ha generado inquietud debido a la posibilidad de incorporar inversión privada vinculada a la Copa del Mundo, el activo comercial más importante de la FIFA.

Infantino y la FIFA ponen contra las cuerdas a las federaciones miembro

Las críticas no se han hecho esperar. La UEFA expresó su preocupación al considerar que la iniciativa supone un cambio profundo en la gestión del torneo y advirtió que se ha "cruzado una línea". Asimismo, The Times señaló que, de acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, la presión ejercida sobre las federaciones ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de condicionar su respaldo mediante incentivos económicos.

Según el reporte, quienes acepten la propuesta participarían en un fondo de 10.000 millones de dólares, mientras que quienes la rechacen accederían a una financiación cercana a los 2.700 millones, una diferencia de aproximadamente el 75 %.

La incertidumbre también ha motivado reacciones dentro de las asociaciones europeas. La Federación Inglesa (FA) manifestó que aún no dispone de información suficiente para evaluar la propuesta y cuestionó la falta de transparencia en el proceso. En un comunicado, la entidad afirmó que emitirá una posición oficial únicamente cuando conozca los detalles completos del proyecto.

Paralelamente, la UEFA convocó una reunión de emergencia para analizar la situación junto con sus federaciones afiliadas, mientras diversas confederaciones y asociaciones nacionales han expresado reservas sobre una iniciativa que podría redefinir el modelo de financiación y gobernanza del fútbol internacional.

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