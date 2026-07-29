Hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en tiro

Guatemala volvió a demostrar por qué es una de las principales referencias del tiro deportivo en la región. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el equipo masculino de trap integrado por los hermanos Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol conquistó la medalla de oro tras una actuación sobresaliente que quedará marcada en la historia del deporte nacional. Con un total de 320 platos derribados, los guatemaltecos no solo se quedaron con el primer lugar, sino que también establecieron un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La actuación del trío confirmó el gran momento que atraviesa esta disciplina en Guatemala. Jean Pierre Brol, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a ser una pieza fundamental junto a sus hermanos para liderar una competencia de alto nivel y superar a las demás delegaciones de la región. El resultado refleja años de preparación, disciplina y constancia, consolidando a la familia Brol como una de las más exitosas en la historia del tiro deportivo guatemalteco.
Guatemala va por más medallas en tiro deportivo
Este logro representa una medalla histórica para la delegación nacional, ya que reafirma el crecimiento sostenido del tiro con arma y fortalece las aspiraciones de Guatemala de mantenerse entre las potencias deportivas de Centroamérica y el Caribe. El nuevo récord regional añade un valor especial a la conquista, convirtiendo esta actuación en una de las más destacadas de la jornada de tiro en esta competencia.
La actividad del tiro deportivo para Guatemala no terminó con este triunfo. En la rama femenina, Adriana Ruano encabezó la ronda clasificatoria de trap con 48 aciertos y aseguró su lugar en la final programada para las 2:00 de la tarde. La campeona olímpica de París 2024 buscará ampliar el medallero guatemalteco y confirmar su condición de favorita para conquistar una nueva presea dorada en Santo Domingo 2026, manteniendo vivas las aspiraciones del país de seguir haciendo historia en esta disciplina.