 Hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en tiro
Deportes

Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol llenaron de orgullo a Guatemala al conquistar el oro en trap masculino y romper el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Compartir:
Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026 - COG
Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026 / FOTO: COG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala volvió a demostrar por qué es una de las principales referencias del tiro deportivo en la región. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el equipo masculino de trap integrado por los hermanos Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol conquistó la medalla de oro tras una actuación sobresaliente que quedará marcada en la historia del deporte nacional. Con un total de 320 platos derribados, los guatemaltecos no solo se quedaron con el primer lugar, sino que también establecieron un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La actuación del trío confirmó el gran momento que atraviesa esta disciplina en Guatemala. Jean Pierre Brol, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a ser una pieza fundamental junto a sus hermanos para liderar una competencia de alto nivel y superar a las demás delegaciones de la región. El resultado refleja años de preparación, disciplina y constancia, consolidando a la familia Brol como una de las más exitosas en la historia del tiro deportivo guatemalteco.

Guatemala va por más medallas en tiro deportivo

Este logro representa una medalla histórica para la delegación nacional, ya que reafirma el crecimiento sostenido del tiro con arma y fortalece las aspiraciones de Guatemala de mantenerse entre las potencias deportivas de Centroamérica y el Caribe. El nuevo récord regional añade un valor especial a la conquista, convirtiendo esta actuación en una de las más destacadas de la jornada de tiro en esta competencia.

La actividad del tiro deportivo para Guatemala no terminó con este triunfo. En la rama femenina, Adriana Ruano encabezó la ronda clasificatoria de trap con 48 aciertos y aseguró su lugar en la final programada para las 2:00 de la tarde. La campeona olímpica de París 2024 buscará ampliar el medallero guatemalteco y confirmar su condición de favorita para conquistar una nueva presea dorada en Santo Domingo 2026, manteniendo vivas las aspiraciones del país de seguir haciendo historia en esta disciplina.

Foto embed
La familia Brol también contribuyó para este logro histórico - COG

En Portada

Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustiblest
Nacionales

Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustibles

08:28 AM, Jul 29
Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustiblest
Nacionales

Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

09:23 AM, Jul 29
Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18t
Nacionales

Presunto pandillero abatido tras atacar a policías en zona 18

10:02 AM, Jul 29
Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026t
Deportes

Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026

10:32 AM, Jul 29
FIFA abre expediente disciplinario a Argentinat
Universo Futbol

FIFA abre expediente disciplinario a Argentina

10:49 AM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar