Kevin Cordón lidera una jornada dorada para Guatemala

Guatemala vivió una jornada memorable este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana, gracias a una destacada cosecha de medallas que reafirma el buen momento del deporte nacional. El bádminton, el golf, el patinaje y el tenis de campo fueron protagonistas de un día cargado de emociones, con actuaciones sobresalientes que permitieron a la delegación guatemalteca seguir sumando éxitos en el medallero.
El gran protagonista de la jornada fue Kevin Cordón, quien volvió a hacer historia al conquistar su quinto título centroamericano y del Caribe en la modalidad individual de bádminton. El experimentado atleta venció al mexicano Luis Montoya en la final y añadió una nueva medalla de oro a su brillante trayectoria. La disciplina también celebró el triunfo de Christopher Martínez y Jonathan Solís, quienes se coronaron campeones en dobles masculino. Además, Martínez y Diana Corleto completaron una actuación histórica al obtener la medalla de plata en dobles mixtos.
Jornada productiva para la delegación de Guatemala
Las alegrías continuaron con el desempeño de José Toledo y Faberson Bonilla. En el campo de golf de Punta Cana, Toledo se ubicó en lo más alto de la clasificación masculina para conquistar la medalla de oro, confirmando su calidad y experiencia en la región. Por su parte, Bonilla mostró toda su velocidad al imponerse en la prueba de los 100 metros sprint de patinaje, aportando otro metal dorado para Guatemala y consolidándose como una de las figuras más destacadas de la jornada.
El tenis de campo también dejó un resultado positivo para la delegación nacional. Los hermanos Gaby y Sebastián Domínguez se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de dobles mixtos tras disputar una exigente final frente a la pareja de Colombia. Aunque el oro estuvo cerca, ambos tenistas destacaron por su entrega y espíritu competitivo, cerrando un día que quedará marcado como uno de los más exitosos para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.