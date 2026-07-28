PDH investiga situación en USAC y acompaña a estudiantes

La Procuraduría De los Derechos Humanos (PDH) confirmó este martes, 28 de julio, que abrió tres expedientes de investigación en torno a la problemática que se presenta en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tras la reelección de Walter Mazariegos como rector.
Según la información, uno de los casos está relacionado con la seguridad a lo interno de la referida casa de estudios. También se pidió información al Departamento de Registro y Estadística por la cancelación de registros académicos de estudiantes y por la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) en el campus central.
Al respecto, la entidad señaló que todos los informes deberán presentarse a más tardar la próxima semana.
De la misma manera, la PDH confirmó que da acompañamiento a 15 estudiantes, quienes ya no aparecen en el sistema académico de la Universidad de San Carlos, con el objetivo de que se les restituya el derecho a la educación.
Vicepresidenta envía carta al titular de la PDH
La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, solicitó formalmente al titular de la PDH, Alejandro Córdova, brindar acompañamiento a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que enfrentan problemas para inscribirse y asignarse cursos correspondientes al segundo semestre académico de 2026.
A través de un oficio, la funcionaria manifestó su preocupación por las posibles repercusiones en el acceso a la educación superior pública y por el impacto que esta situación podría tener en la calidad educativa de la única universidad pública del país.
En la comunicación, Herrera señala que, según denuncias realizadas por estudiantes a través de redes sociales y medios de comunicación, más de 40 universitarios del Campus Central y de centros universitarios departamentales han encontrado dificultades para completar su proceso de registro y asignación de cursos.
La vicepresidenta solicitó que la PDH brinde el acompañamiento necesario a los estudiantes que lo requieran, con el propósito de prevenir afectaciones al derecho fundamental a la educación superior. También que se le remita un informe al respecto.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7