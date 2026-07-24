Denuncias en MP por eliminación de registros en USAC

Más de 30 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentaron ante el Ministerio Público (MP) las denuncias correspondientes para que se inicien las investigaciones por la eliminación de sus registros académicos.
Los denunciantes señalan a quienes resulten responsables de una serie de delitos, incluidos abuso de autoridad, ocultamiento o eliminación de datos, violación a los derechos a la educación, libertad de expresión, de organización y discriminación.
El MP ya había recibido anteriormente al menos tres denuncias por este mismo tema y, según informó, la Fiscalía de Delitos Administrativos se encuentra dándole seguimiento a las mismas. El argumento principal planteado por los universitarios es que la falta de su historial educativo les ha impedido poder continuar con sus cursos en el segundo semestre de 2026.
Según alumnos, al momento de ingresar al sistema de la universidad para asignarse los cursos para iniciar un nuevo período de clases se percataron de que no aparecen sus registros y, hasta el momento, no se les han notificado los motivos.
También se conoció que, en su mayoría, los afectados han participado en protestas o expresado su rechazo a la reelección del rector Walter Mazariegos, cuya gestión para un segundo período ha sido cuestionada por distintos sectores debido a supuestos vicios en el proceso que lo mantuvo en el poder, donde no se permitió la participación de todos los electores.
PDH da acompañamiento a estudiantes
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dio a conocer que se encuentra dando seguimiento a una denuncia relacionada con la falta de registros académicos en el Departamento de Registro y Estadística de la Usac.
Los delegados de la institución se presentaron al campus central de esa casa de estudios, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, para profundizar en el tema y darles acompañamiento a los estudiantes afectados.
Esto surge luego de que varios alumnos de la universidad han emitido denuncias públicamente con respecto a que sus historiales académicos habrían sido eliminados de los registros como represalias por estar en contra de la actual administración de la Usac, encabezada por Walter Mazariegos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7