El triunfo de España agita los banquillos top de Europa

Eliminaciones inesperadas, finales de ciclo y proyectos cuestionados han provocado una oleada de cambios de seleccionador.

Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Jorge Jesús... el triunfo de España en el Mundial 2026 ha coronado a Luis de la Fuente como nueva referencia del futbol mundial y ha acelerado una profunda revolución en los banquillos de las principales potencias europeas: Francia, Alemania, Portugal o Italia, que si bien no estuvo en el Mundial, también ultima una revolución en la dirección técnica.

Eliminaciones inesperadas, finales de ciclo y proyectos cuestionados han provocado una oleada de cambios de seleccionador, varias federaciones nacionales buscan iniciar una nueva etapa con el objetivo de llegar reforzadas a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030.

Francia: la era Zidane

El relevo más esperado es el de Francia. Didier Deschamps ya había anunciado que dejaría el cargo tras el Mundial y la Federación Francesa ha confirmado oficialmente que presentará el próximo martes 28 de julio a su sucesor, que todo apunta que será el ex futbolista francés Zinedine Zidane.

El ex entrenador del Real Madrid, de 54 años, regresa al primer nivel después de casi cinco temporadas alejado de los banquillos, desde su salida del club blanco en 2021. Zidane llega respaldado por una trayectoria que lo sitúa entre los técnicos más exitosos del fútbol europeo: conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas con el Real Madrid, además de dos Ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España, en una etapa en la que demostró una notable capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas y sostener la exigencia competitiva en los grandes escenarios.

Francia despide a Didier Deschamps con un emotivo mensaje Terminó la era de Didier Deschamps al frente de Francia y la FFF lo despidió con un sentido homenaje: “Pocos habrán dado tanto a la camiseta azul”.

Alemania: la apuesta por Klopp

Alemania también ha optado por un cambio de rumbo tras su temprana eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay. Julian Nagelsmann dejó el cargo y la Federación Alemana apostará por Jürgen Klopp, que ha sido presentado este viernes, para liderar un nuevo proyecto con la mirada puesta en la Eurocopa de 2028.

El técnico de Stuttgart, uno de los entrenadores más influyentes del futbol europeo en la última década, llega avalado por una trayectoria marcada por su capacidad para reconstruir equipos, imponer una identidad reconocible y conectar con vestuarios de máxima exigencia.

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030 Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos con Liverpool y Borussia Dortmund, que le dieron prestigio en toda Europa.

Portugal: cambio de ciclo

Portugal fue otra de las selecciones que reaccionó tras caer ante España en los octavos de final del Mundial. Roberto Martínez abandonó el puesto y cerró ciclo.

Su relevo es Jorge Jesus, de 71 años, un técnico de larga trayectoria en el fútbol luso y con experiencia en clubes de primer nivel como Benfica, Sporting de Portugal o Flamengo, además de su reciente etapa en el Al Nassr, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus, nuevo técnico del Al Nassr de Cristiano Ronaldo El veterano técnico portugués Jorge Jesús dirigirá al Al Nassr tras su exitoso paso por Al Hilal; Cristiano Ronaldo fue clave en su llegada,

Italia: un banquillo sin dueño

El caso más complejo es el de Italia. La 'Azzurra' continúa sin seleccionador después de la dimisión de Gennaro Gattuso, consecuencia del tercer fracaso consecutivo al quedarse fuera del Mundial.

La nueva dirección deportiva encabezada por Paolo Maldini trabaja en la reconstrucción del proyecto y reconoce que ha mantenido contactos con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Este viernes se conoció que Guardiola declinó la oferta y Ancelotti, salvo giro inesperado, seguirá al frente de Brasil. Roberto Mancini, Andrea Pirlo y Antonio Conte completan la lista de candidatos para hacerse con un banquillo que sigue vacante.

Pep Guardiola, técnico español - EFE

*Información EFE.

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