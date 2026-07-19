Francia despide a Didier Deschamps con un emotivo mensaje

Terminó la era de Didier Deschamps al frente de Francia y la FFF lo despidió con un sentido homenaje: “Pocos habrán dado tanto a la camiseta azul”.

El ciclo de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia llegó oficialmente a su fin tras el partido frente a Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026. Con ello, el estratega francés puso punto final a una etapa histórica iniciada en 2012, durante la cual devolvió a Les Bleus a la élite del fútbol mundial. Bajo su dirección, Francia conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzó la final en Catar 2022 y cerró su última participación mundialista con el cuarto puesto en la edición de 2026.

La despedida estuvo acompañada por un emotivo mensaje publicado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que rindió homenaje a una de las figuras más importantes en la historia del balompié galo. "La FFF saluda y agradece al seleccionador nacional Didier Deschamps por el trabajo excepcional realizado al frente de la selección francesa desde 2012", expresó el organismo. Asimismo, destacó que el entrenador "ha encarnado la exigencia, la rigurosidad, el sentido del colectivo y el amor por la camiseta azul", valores que marcaron una era de estabilidad y éxito para el combinado francés.

Deschamps devolvió a Francia a la élite

La Federación también recordó que, más allá de los títulos y resultados, Deschamps deja un legado que trasciende las estadísticas. "Didier Deschamps ha sabido transmitir una cultura del rendimiento y de la responsabilidad que permanecerá como referencia para las generaciones futuras", señaló el comunicado, resaltando además su papel en el desarrollo de nuevos internacionales y en el fortalecimiento del vínculo entre la selección y la afición.

Durante sus 185 partidos como seleccionador, acumuló 120 victorias y consolidó a Francia como una de las potencias más constantes del fútbol internacional.

El reconocimiento también hizo énfasis en la trayectoria única de Deschamps como jugador y entrenador. Capitán de la selección campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa en 2000, volvió a conquistar la máxima gloria dos décadas después, ahora desde el banquillo. "Pocos habrán dado tanto a la camiseta azul, como jugador y luego como seleccionador", destacó la FFF, antes de cerrar su mensaje con una frase que resume el sentir de toda una nación futbolística: "La Federación desea expresarle su infinito agradecimiento. ¡Gracias, Didier!".

Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia - EFE

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