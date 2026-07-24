Duolingo troleó a Messi con una publicación que se volvió viral

A pocos días de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina para conquistar el título, Duolingo volvió a acaparar la atención en redes sociales con una publicación cargada de humor que rápidamente se hizo viral entre los aficionados al futbol.
Fiel a su estilo irreverente, la plataforma de aprendizaje de idiomas compartió una imagen con la frase "Messi, tiembla que viene...", en alusión al popular cántico dedicado al defensor español Marc Cucurella, uno de los protagonistas del encuentro decisivo disputado ante la Albiceleste.
La publicación generó miles de reacciones en cuestión de horas. Mientras algunos usuarios celebraron la broma y destacaron el ingenio de la marca para sumarse a las conversaciones del momento, otros la consideraron una burla hacia Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final.
La referencia de Duolingo también revivió uno de los episodios más comentados del partido: el intercambio de palabras entre Messi y Cucurella durante los minutos finales del encuentro.
La conversación entre Messi y Cucurella
La tensión aumentó en el tiempo de reposición cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado al minuto 90+3 por doble tarjeta amarilla. Tras la decisión arbitral, varios jugadores argentinos rodearon al árbitro para reclamar.
En ese momento, Marc Cucurella se acercó a Lionel Messi para hablar con él. Sin embargo, el capitán argentino advirtió que el español se llevó una mano a la boca mientras le hablaba y señaló la acción ante el árbitro, al considerar que buscaba ocultar sus palabras.
Según la conversación que posteriormente salió a la luz, el diálogo fue el siguiente:
- Cucurella: "¿Y tú bien?" (mientras se llevaba la mano a la boca).
- Messi: "Hey, hey, se tapó la boca".
- Cucurella: "No, perdona, Leo. Hey, ha sido una pregunta".
- Messi: "Él se tapó la boca".
- Cucurella: "Le he hablado encima. No me jodas, tío. No, así no, tío, esto no es serio".
- Messi: "Que se fije el VAR".
Finalmente, el VAR revisó la acción y determinó que no existían motivos para sancionar al defensor español, quien continuó disputando el encuentro.
¿Por qué no expulsaron a Cucurella?
Posteriormente, la FIFA explicó que el hecho de cubrirse la boca al hablar no constituye por sí solo una infracción sancionable con tarjeta roja. De acuerdo con el reglamento vigente, esa conducta únicamente puede ser castigada cuando ocurre en el contexto de una pelea o una discusión violenta entre los protagonistas.
En este caso, el árbitro esloveno consideró que el intercambio entre Messi y Cucurella correspondía a una conversación entre jugadores y no a un enfrentamiento. Además, al no poder establecer con certeza el contenido de las palabras del futbolista español, el equipo arbitral optó por concederle el beneficio de la duda.
Aunque la final ya terminó, tanto el cruce entre Messi y Cucurella como la publicación de Duolingo continúan generando comentarios y manteniendo viva la conversación entre los aficionados al futbol en redes sociales.