 VIDEO: Ligan a proceso a Camilo Calvo por parricidio
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VIDEO: Ligan a proceso a Camilo Calvo por parricidio

El acusado de dar muerte a su papá, Jorge David Calvo Drago, 71 años, ex viceministro de Energía y Minas, reaccionó con violencia ante la juez de turno.

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Agentes rodean a Camilo Calvo, mientras escucha la imputación del MP. , Foto Omar Solís
Agentes rodean a Camilo Calvo, mientras escucha la imputación del MP. / FOTO: Foto Omar Solís
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La noche de este miércoles 22 de julio se desarrolló en el Juzgado de Turno, la audiencia de primera declaración de  Camilo Roberto Calvo Leiva, 26 años, señalado de causar la muerte a puñaladas de su papá, Jorge David Calvo Drago, 71 años, ex viceministro de Energía y Minas.

Antes del inicio de la audiencia, Calvo Levia, puso resistencia para ser llevando ante la juez de turno, por lo que la Juez de Turno, Carol Patricia Flore, se apersonó al área de carceletas, para insistir al señalado de presentarse a la audiencia. 

Mientras el Ministerio Público (MP) realizaba la imputación del crimen Calvo Leiva, reaccionó con violencia frente a la juez, por lo que los agentes del Sistema Penitenciario y del Organismo Judicial (OJ) lo sometieron al orden. 

La juez nuevamente lo llamó al orden para que se calmara, para dar continuidad con la audiencia por que la audiencia.

Finalmente la  juez Carol Patricia Flores, accedió a la solicitud de la Fiscalía de ligar a proceso a Camilo Roberto Calvo Leiva por el delito de parricidio. 

Los hechos

El crimen contra el exfuncionario de Gobierno ocurrió durante la madrugada del pasado sábado, 18 de julio, en una residencia ubicada en el condominio Bosques de Alcalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Las primeras alertas surgieron después de que los vecinos se percataron de gritos y otros sonidos que provenían desde el interior del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil le dio seguimiento a esta situación que alarmaba a los residentes y determinó que en el lugar había ocurrido un violento crimen. Los agentes localizaron sin vida a Jorge Calvo, quien habría sido atacado con un arma blanca, y procedieron a recabar información dentro del inmueble para iniciar con las investigaciones.

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Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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