 OEA solicita transparencia en elección del contralor general
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OEA pide un proceso transparente en elección del Contralor General

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos emitió un comunicado con respecto al trabajo que realiza la comisión de postulación.

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Segunda reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el martes 18 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Segunda reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el martes 18 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó un proceso transparente en la selección del nuevo contralor general de Cuentas de Guatemala para el periodo 2026-2030, sugiriendo ajustes en los plazos de postulación y en la motivación de los votos de la comisión evaluadora.

La Contraloría General de Cuentas representa el principal órgano de fiscalización del gasto público en la democracia guatemalteca, una institución clave para la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas sobre el presupuesto del Estado.

En un comunicado divulgado en la capital guatemalteca, el organismo regional consideró conveniente que las reglas del proceso y las guías de evaluación estén aprobadas antes de lanzar la convocatoria oficial, prevista para el próximo 20 de agosto.

"La Comisión debe considerar revisar esta regla y establecer que los votos estén acompañados de una motivación breve vinculada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos, especialmente cuando el voto se aparte de los resultados técnicos", señaló la delegación de la OEA respecto a la necesidad de justificar el voto de los comisionados.

El proceso de postulación está a cargo de una comisión integrada por 27 representantes académicos y gremiales, encargada de formular la nómina de seis candidatos que evaluará el Congreso guatemalteco para designar al jefe de la entidad fiscalizadora, antes del 13 de octubre.

La misión observadora anticipó que sostendrá reuniones presenciales con los integrantes de la postuladora en su próxima visita al país centroamericano para hacer un seguimiento apegado a la Carta Democrática Interamericana.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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