 Caso Jorge Calvo: defensa pide evaluar al sospechoso
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Caso Jorge Calvo: defensa pide pruebas psicológicas para el principal sospechoso

El detenido tras el crimen es Camilo Calvo, hijo de la víctima, quien está a la espera de dilucidar su situación legal.

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torretribunales-1795e40a67811e526b28d23c78e62b9b.jpg / FOTO:
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El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales le hizo saber el motivo de su detención a Camilo Roberto Calvo Leiva, 26 años, señalado de causar la muerte a puñaladas de su papá, Jorge David Calvo Drago, 71 años, ex viceministro de Energía y Minas.

El sospechoso fue detenido el pasado fin de semana por su presunta vinculación con el ataque violento que sufrió el exfuncionario. Las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

Las fuerzas de seguridad lo pusieron a disposición de los órganos de justicia, donde se desarrolló la diligencia correspondiente para notificarle los detalles del expediente que lo vinculan y se avanzó en el proceso para resolver su situación legal.

Hasta este lunes, el sindicado permanece en las carceletas de Tribunales a la espera de que el juzgado correspondiente resuelva si enfrentará o no proceso penal tras los hechos que se registraron.

Defensa hace petición

En seguimiento de la información sobre este caso, se conoció que la defensa planteó una petición para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le practique pruebas psicológicas a Calvo por un aparente cuadro de episodio psicótico que habría presentado el día de los hechos.

La judicatura programó para el miércoles, 22 de julio, la audiencia de primera declaración contra el señalado, aunque no se ha fijado una hora determinada. Los detalles sobre el planteamiento que hicieron los abogados de Calvo podrían abordarse en esa jornada.

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Los hechos

El crimen contra el exfuncionario de Gobierno ocurrió durante la madrugada del pasado sábado, 18 de julio, en una residencia ubicada en el condominio Bosques de Alcalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Las primeras alertas surgieron después de que los vecinos se percataron de gritos y otros sonidos que provenían desde el interior del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil le dio seguimiento a esta situación que alarmaba a los residentes y determinó que en el lugar había ocurrido un violento crimen. Los agentes localizaron sin vida a Jorge Calvo, quien habría sido atacado con un arma blanca, y procedieron a recabar información dentro del inmueble para iniciar con las investigaciones.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.u7

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